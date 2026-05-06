Yaya geçidinde kaza: Minibüs şoförüne tutuklama

Maltepe'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na (65) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan minibüs şoförü Mustafa Yıldırım (30) ilk kez hakim karşısına çıktı. Yıldırım, savunmasında "Yaya geçidini gördüm ancak park halindeki araçlar sebebiyle yayayı görmedim. 3 metre kala fark ettim. Olay sonrası müdahale etmek için araçtan indim. Sağlık fakültesi okuduğum için ilk yardım uyguladım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.

Maltepe'de 26 Mart tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na, Mustafa Yıldırım kullandığı minübüsle çarptı. Ağır yaralanan Kasımoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Mustafa Yıldırım sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede şoför Mustafa Yıldırım'ın ifadesine yer verildi. Yıldırım ifadesinde, 'kişinin yola çıktığını görünce korna çalıp frene bastım ancak araç durmadı. Kişinin çaprazlama yürüdüğünü, yaya geçidinin orada araçlar park ettiği için oranın yaya geçidi olduğunu düşünmediğini' söyledi. İddianamede Yıldırım'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İlk duruşma bugün İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mustafa Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilirken, sanık avukatı ile müşteki Tijen Canayakın'ın avukatı da salonda hazır bulundu.

'YAYA GEÇİDİNİ GÖRDÜM ANCAK YAYAYI GÖRMEDİM'

Savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, olay günü minibüsle seyir halindeyken hızının 30-40 kilometre olduğunu belirterek, "Yaya geçidine yaklaştığımın farkındaydım. Yaya geçidinin sağ tarafında park halinde bir araç duruyordu. Bu nedenle yaya geçidinde bulunan yayayı görmedim. Frene bastım, 3 metre kala fark ettim. Olay sonrası müdahale etmek için araçtan indim. Sağlık fakültesi okuduğum için ilk yardım uyguladım. Olay tarihinde alkollü değildim, maddi bir zararı varsa karşılamak istiyorum. Karşı tarafı daha öncesinde tanımam, husumetim yoktur. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm" dedi. Sanık, savcılık beyanının okunmasının ardından, "Şu anki ifadem doğrudur. Yaya geçidini gördüm ancak park halindeki araç bulunması sebebiyle yayayı görmedim. Yayanın yola çıkışını da görmedim. Kamera kayıtlarında da bellidir" ifadelerini kullandı.

TANIK DİNLENDİ

Olay günü minibüste şoför koltuğunun yanında oturduğunu söyleyen Tanık Bedri Çalım, "Yaya geçidinde kimse yoktu. Seyir halindeydik. Bir anda yolun kenarındaki araçların arasından kadın çıktı. Şoför kornaya basmasına rağmen dönüp bakmadı, yürümeye devam etti. Aracın hızı ortalama 35-40 kilometre civarındaydı" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ AVUKATI: ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR

Müşteki avukatı ise sanık savunmalarını kabul etmediklerini belirterek, "Şikayetimiz devam ediyor, katılma talebimiz vardır. Ölen kişinin 3 çocuğu var. Diğer kişilerin de dosyaya dahil edilmesini istiyoruz" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, delillerin henüz toplanmamış olması ve Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanmamış olmasını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesine hükmederek duruşmayı 22 Mayıs 2026 tarihine erteledi.