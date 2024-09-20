Yayla Mahallesi\'ne Yeni Spor ve Kültür Merkezi

Güncel

Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi'nin yapımına hızla devam ediyor. İçerisinde yüzme havuzundan sanat atölyelerine birçok ihtiyaca cevap verecek kültür merkezinin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kapalı yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine kadar birçok özelliği içinde barındıracak olan Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi'nin inşaatı tüm hızla devam ediyor.

'İLÇEMİZİ KÜLTÜR MERKEZLERİYLE DONATIYORUZ'

Kültür merkezlerinin önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini yükseltecek çalışmalarımızı önemsiyoruz. Bu yüzden ilçemizi kültür merkezleriyle donatıyoruz. Vatandaşımızın birçok hizmete tek bir çatı altında erişebileceği kültür merkezlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Yayla Mahallemize yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine, spor salonundan sağlık merkezine birçok ihtiyacı karşılayacak devasa bir kültür merkezi kazandırıyoruz. Yayla Mahallesi Gençlik, Spor ve Sağlık Merkezi şimdiden komşularımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

KAPALI YÜZME HAVUZU YER ALACAK

Merkezde yaz kış demeden ilçe sakinlerinin doyasıya yüzebileceği kapalı yüzme havuzu yer alacak. Yüzme bilmeyenlerin öğreneceği, profesyonel bir sporcu olma imkanı yakalayabileceği yüzme havuzu ilçe sakinlerin uğrak yeri olacak.

KADIN SPOR MERKEZLERİ YER ALACAK

Kadınların sağlıklı yaşamın kapılarını aralayarak rahatça spor yapmaları için merkezde kadın spor merkezi oluşturulacak. Katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde birçok dalda spor yapma imkanı bulacak.

FARKLI BRANŞLAR VE ATÖLYELER

Sanat ve Meslek Atölyeleri Merkezde yer alacak farklı branşlar ve atölyeler sayesinde vatandaşlar ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecek. Meslek atölyeleri, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere de farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Merkezde vatandaşlara sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezi ile 112 acil servisi de yer alacak.

Merkezde derslikler, kütüphane, çok amaçlı salon, muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de bulunacak.