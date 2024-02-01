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Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi'nin cenaze töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi'nin cenaze töreni gerçekleştirildi

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi\'nin cenaze töreni gerçekleştirildi

Dün hayatını kaybeden yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi'nin cenaze töreni Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Törene Türk Musevi Cemaati Lideri İshak İbrahimzadeh, ailesi, yakınları, dostları ve sevenleri katıldı. Levi'nin yakın arkadaşları ve meslektaşları, onun Türkçe'ye ve edebiyata olan katkılarını vurgulayarak, onun değerini ve derinliğini hatırlattılar. Levi'nin cenazesi dualar eşliğinde defnedildi.

01.02.2024 15:57
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Dün sabah hayatını kaybeden yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi'nin cenaze töreni gerçekleştirildi.

Acıbadem Musevi Mezarlığı'ndaki törene Türk Musevi Cemaati Lideri İshak İbrahimzadeh'in yanı sıra usta yazarın ailesi, yakın akrabaları, dostları ve sevenleri katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Levi'nin yakın arkadaşlarından Yusuf Altıntaş, gençlik dönemlerinde uzun süre dostluk kurduklarını belirterek, "İyi bir dostluk yaşadık. Yüreğimizde iyi bir iz bıraktı. Kardeş sayılırdık. Türk edebiyatına daha verebileceği çok şey vardı, verebilemeden gitti. Yolu ışık olsun." dedi.

Yazar Elif Hopyar da 4 aydır Levi ile programlar yaptıklarını belirterek, "Edebiyat alanında ondan eğitim almıştım. Uzun zamandır dostumdu. Çok seviyordum kendisini. Öğrencileri çok severdi Mario'yu. İstanbul'u en iyi anlatan yazarların başında gelir." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gülgün Feyman ise Mario Levi'nin vefatını bir kayıp olarak görmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini bir eğitmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Mario Levi 'Benim en derin ülkem Türkçedir' diyen bir insandı. Dilimize sahip çıkmış bir insan. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ön yargılardan arınalım. İçimizdeki o derinliği hissederek yaşayalım. Mario, sadece Türkiye için değil dünya için bir değerdir."

Edilen duaların ardından Levi'nin cenazesi Acıbadem Musevi Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi'nin cenaze töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi'nin cenaze töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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