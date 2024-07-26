Yazar ve Şair Afşar Timuçin İstanbul'da Hayatını Kaybetti

Güncel

Yazar ve şair Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Hayal Yayınları'nın sosyal medya hesabından Timuçin'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Birlikte çalışma imkanına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bulut Yayınları'ndan alınan bilgiye göre de "Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz", "Gece Gelen Eski Dost" ve "Denizli Pencere" gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleriyle tanınan Timuçin, 28 Temmuz Pazar günü öğle vakti Ataköy Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

PEN şiir ödüllü usta edebiyatçı, 1939'da Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başlayan Afşar Timuçin, 1967'de eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti.

Timuçin, 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'de İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1968–1970 yılları arasında Fransızca üzerine eğitim verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör olan yazar, bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün başkanlığını yaptı.

Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekliye ayrılan Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergilerinde şiirleri yayımlandı.