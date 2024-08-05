YediHilal Derneği: Filistin bayrağı boyaması yapılmadı - Son Dakika
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YediHilal Derneği: Filistin bayrağı boyaması yapılmadı

YediHilal Derneği İstanbul İl Temsilcisi Muhammed Fatih Aktı, Beyoğlu Belediyesinin Cihangir'de merdivenden kendilerinin boyadığı Filistin bayrağı renklerini kaldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktı, herhangi bir bayrağın üzerine basma söz konusu olmadığını belirtti ve Filistin konusunu insanların gündeminde tutmayı amaçladıklarını söyledi.

05.08.2024 16:06
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YediHilal Derneği İstanbul İl Temsilcisi Muhammed Fatih Aktı, Beyoğlu Belediyesinin Cihangir'de "Salı Pazarı Yokuşu" olarak bilinen merdivenden kendilerinin boyadığı Filistin bayrağı renklerini kaldırmasına ilişkin, "Herhangi bir bayrağın üzerine basma söz konusu değil. Ayakların basıldığı yerde herhangi bir boyama yok." dedi.

Merdivenlerin bulunduğu yerde AA muhabirine konuşan Aktı, bu çalışmayı yapmaktaki amaçlarının Filistin konusunu insanların gündeminde tutmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Temel amaçlarının insanların Filistin'i dert edinmesi olduğuna dikkati çeken Aktı, "Bir amacımız vicdanlı kalplere Filistin davası için bir merhamet merdiveni oluşturmaktı. Biliyoruz ki bu çalışmamızla Filistin'deki zulüm elbette ki bitmeyecek. Bizim derdimiz tüm dünyada, meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerimizde, evlerimizde sürekli Filistin gündeminin devam etmesidir." diye konuştu.

Aktı, merdivenlere Filistin bayrağının resmedilmesiyle ilgili olarak sosyal medyada olumsuz tepkilerle birlikte olumlu tepkiler de aldıklarını aktardı.

Beyoğlu Belediyesinin dün akşam bayrağa basıldığı iddiasıyla merdivenden Filistin bayrağı renklerini kaldırarak, alanı beyaza boyamasını değerlendiren Aktı, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadaki görüntülere göre sanki bayrak üzerinden yürünüyormuş gibi bir görüntü var ama burada da sizlerin de gördüğü üzere herhangi bir bayrağın üzerine basma söz konusu değil. Ayakların basıldığı yerde herhangi bir boyama yok. Aslında karşıdan baktığımız zaman bir bayrak açısı var. Dolayısıyla kimse burada ayağıyla bir bayrağı ezmiyor. Normal olarak yürüdüğünüzde ya da yukarıdan aşağıya bakıldığında bir bayrak olduğu bile fark edilmiyor."

Aktı, Filistin konusunda hassasiyeti yüksek bir dernek olduklarını, aksi bir eylemde bulunmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

"Muradımız odur ki yaptıkları açıklamadaki gibi sözlerini yerine getireceklerdir."

Beyoğlu Belediyesinin merdivenlerin yanındaki duvara İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan sembol çizgi karakter Hanzala'nın pankartını asmasını olumlu karşıladıklarının altını çizen Aktı, "Biz Filistin bayrağının burada kalmasını, görülmesini, yaşanan zulmü bitirmek için ses çıkartmasını isterdik. Beyoğlu Belediyesinin Hanzala pankartı koyup bunu kalıcı olarak resmedeceğini açıklaması güzel bir gelişme. İnsanlar en azından burada bayrağı değilse de Filistin'in en büyük sembollerinden biri olan Hanzala'yı burada görecekler. Muradımız odur ki yaptıkları açıklamadaki gibi sözlerini yerine getireceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Aktı, amaçlarının Filistin ile Gazze'de yaşananları gündemde tutmak olduğuna işaret ederek, "Herkese çağrımız, bulundukları tüm meydanlarda platformlarda Filistin'i gündemde tutmaya devam etsinler. Bu zulüm bitene kadar çocuklarına anlatsınlar, büyüklerine anlatsınlar. Bulundukları her yere Filistin bayraklarını assınlar, her ortamı Filistin renklerine boyasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YediHilal Derneği: Filistin bayrağı boyaması yapılmadı - Son Dakika

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