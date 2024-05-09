Yemen Başbakanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen Başbakanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı

Yemen Başbakanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Zirvesi\'ni ele aldı

Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gelecek hafta Manama'da düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve Filistin meselesi gibi konular değerlendirildi.

09.05.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gelecek hafta Manama'da düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Bahreynli Bakan Zeyyani, Yemen Başbakanı Bin Mübarek tarafından geçici başkent Aden'de kabul edildi.

Görüşmede, başta Gazze'deki güncel olaylar ve İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları olmak üzere mevcut bölgesel gelişmelerin gölgesinde Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan 33. Arap Birliği Zirvesi'nin gündemi ile zirvenin başarılı olması için ortak koordinasyon konuları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca Filistin meselesi için şiddet döngüsünü sonlandıran, Filistin halkının meşru haklarını garanti eden, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasını öngören nihai bir çözüm bulunması konusunu da tartıştı.

Bahreyn Arap Birliği Zirvesine ilk kez ev sahipliği yapacak.

Bahreyn resmi ajansı BNA'ya göre Manama'da düzenlenecek zirve, ülkeler arasındaki işbirliğini ve bağlantıları derinleştirmeyi; ortak Arap eylem mekanizmasının ilerletilmesini, ortak önemi haiz meselelerde koordinasyon ve istişarenin devam ettirilmesini, Arap çıkarlarına öncelik verilmesini hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Zeyyani, 23-24-25 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Katar ve Kuveyt'i ziyaret ederek bu ülkelerdeki yetkililerle bir araya gelmişti. Bahreynli Bakan, 28 Nisan'da da Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmüştü. Bu görüşmelerde, Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları ele alınmıştı.

Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başbakanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen Başbakanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement