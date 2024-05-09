Yemen Başbakanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Zirvesi\'ni ele aldı

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Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gelecek hafta Manama'da düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Bahreynli Bakan Zeyyani, Yemen Başbakanı Bin Mübarek tarafından geçici başkent Aden'de kabul edildi.

Görüşmede, başta Gazze'deki güncel olaylar ve İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları olmak üzere mevcut bölgesel gelişmelerin gölgesinde Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan 33. Arap Birliği Zirvesi'nin gündemi ile zirvenin başarılı olması için ortak koordinasyon konuları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca Filistin meselesi için şiddet döngüsünü sonlandıran, Filistin halkının meşru haklarını garanti eden, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasını öngören nihai bir çözüm bulunması konusunu da tartıştı.

Bahreyn Arap Birliği Zirvesine ilk kez ev sahipliği yapacak.

Bahreyn resmi ajansı BNA'ya göre Manama'da düzenlenecek zirve, ülkeler arasındaki işbirliğini ve bağlantıları derinleştirmeyi; ortak Arap eylem mekanizmasının ilerletilmesini, ortak önemi haiz meselelerde koordinasyon ve istişarenin devam ettirilmesini, Arap çıkarlarına öncelik verilmesini hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Zeyyani, 23-24-25 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Katar ve Kuveyt'i ziyaret ederek bu ülkelerdeki yetkililerle bir araya gelmişti. Bahreynli Bakan, 28 Nisan'da da Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmüştü. Bu görüşmelerde, Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları ele alınmıştı.