Yemen'de 18,2 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Yemen'de 18,2 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen Sözcüsü Mysa Khalaf, Yemen'de 18,2 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yerinden edilmiş milyonlarca kişinin durumunun giderek kötüleştiğini bildirdi. Yemen'deki durumun dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Khalaf, ülkede 4,5 milyon yerinden edilmiş kişi dahil 18,2 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

30.08.2024 14:46
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen Sözcüsü Mysa Khalaf, Yemen'de 18,2 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yerinden edilmiş milyonlarca kişinin durumunun giderek kötüleştiğini bildirdi.

Khalaf, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de uzun süredir devam krizin derinleştiğini belirten Khalaf, yerinden edilmiş milyonlarca Yemenlinin giderek kötüleşen koşullarla karşı karşıya olduğunu anlattı.

Khalaf, Yemen'de yerinden edilmiş ailelerin büyük çoğunluğunun, devam eden istikrarsızlık, geçim sıkıntısı ve kara mayınları gibi tehlikeler nedeniyle evlerine dönemediğini ve bu durumun onları uzun süreli bir "yerinden edilme döngüsüne" hapsettiğini söyledi.

Yemen'deki durumun dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Khalaf, "Dikkatler diğer küresel acil durumlara kaymış olsa da Yemen aşırı zorluklarla karşı karşıyadır. Şu anda ülkede 4,5 milyon yerinden edilmiş kişi dahil 18,2 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Buna, çoğunlukla Somali ve Etiyopya'dan gelen 60 binden fazla mülteci ve sığınmacı dahildir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de 18,2 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de 18,2 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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