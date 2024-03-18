Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Husilere ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan haberde, ABD ile İngiltere'nin, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde kentinin el-Cebane bölgesini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.
Cebane bölgesine 6 hava saldırısının gerçekleştiği aktarılan haberde, Hudeyde'ye bağlı el-Faze bölgesine de 4 saldırı yapıldığına işaret edildi.
Yerel medyaya göre, Hudeyde'nin Cebane bölgesinde Husilere ait "hava savunma karargahları" bulunuyor.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Yemen'de ABD ve İngiliz güçlerine saldırı: Hudeyde kenti hedef alındı - Son Dakika
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