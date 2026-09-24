Yemen'de ağustostan bu yana 32 sivil öldürüldü, BM 15'inin çocuk olduğunu belgeledi - Son Dakika
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Yemen'de ağustostan bu yana 32 sivil öldürüldü, BM 15'inin çocuk olduğunu belgeledi

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de ağustos başından bu yana 15'i çocuk ve 3'ü kadın 32 sivilin öldürülmesinin belgelendiğini bildirdi. Çatışmalar sivilleri yerinden etti; BMMYK Sözcüsü 130 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de son çatışmalarda 15'i çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 32 sivilin öldürülmesini belgelediklerini bildirdi.

Türk, ordu ile Husiler arasında çatışmaların yoğunlaştığı Yemen'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çatışmanın siviller üzerindeki giderek artan yıkıcı etkisi karşısında dehşete kapıldığını belirten Türk, halihazırda bitkin düşmüş olan halkın maruz kaldığı artan acı ve korkuyu kınadı.

Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi, ağustos başından bu yana 15'i çocuk ve 3 kadın olmak üzere 32 sivilin öldürülmesini belgeledi." ifadelerini kullandı.

Husi güçleri tarafından Marib'teki yerinden kişilerin barındığı bölgelere yönelik 7 Ağustos ile 7 ve 9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildiği bildirilen üç saldırıyı da belgelediklerine aktaran Türk, siviller asla hedef alınmaması ve korunmalarının en temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Türk, şunları kaydetti:

"Yeniden alevlenen çatışmalar, sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesine, bazılarının ülkeyi terk etmek zorunda kalmasına neden oldu. Bu durum, halihazırda kırılgan olan sivil altyapının daha fazla zarar görmesine ve sivillerin temel hizmetlere erişiminin kısıtlanmasına yol açtı. Yemen halkı zaten yeterince sefalet çekmemişçesine, şimdi de çatışmalardaki bu son tırmanışın yükünü siviller çekiyor. Pek çok kişi canını kurtarmak için kaçmak zorunda kalıyor."

Tüm taraflara gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınma, sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterip onları koruma ve insani yardımların ihtiyaç duyan herkese ulaşmasını sağlama çağrısında bulunan Türk, Yemen halkının büyük bir çatışmayı daha kaldıramayacağının altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Yemen'de devam eden çatışmaların 130 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu bildirmişti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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