Yemen'de Hava Saldırısı: 12 Ölü, 30 Yaralı

SANA, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin pazar akşamı Yemen'in başkenti Sana'daki kalabalık bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, en az 30 kişi de yaralandı.

Gruba ait El-Mesira televizyonunun haberine göre hava saldırılarında Sana'nın Şuub mahallesindeki en işlek pazar yerlerinden biri olan Fervah pazarının hedef alındığı belirtildi. Devam eden kurtarma operasyonlarında ekipler, enkaz altında kalanları bulmaya çalışıyor.

Haberde söz konusu saldırıların, ABD'nin pazar günü başlattığı ve Sana ve çevresindeki birçok yeri hedef aldığı saldırılar kapsamında düzenlendiği ifade edildi.

Husi sağlık yetkilileri olayın, ABD'nin perşembe gecesi geç saatlerde Yemen'in batısındaki Ras İsa akaryakıt limanına düzenlediği çok kişinin ölümüne yol açan hava saldırısından birkaç gün sonra meydana geldiğini belirti. ABD'nin Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 80 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, akaryakıt depolama altyapısında da geniş çaplı hasara yol açarak akaryakıtın Kızıldeniz'e dökülmesine neden olmuştu.