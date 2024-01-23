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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere güçlerine karşı başkent Sana'ya saldırı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere güçlerine karşı başkent Sana'ya saldırı düzenledi

Husilere ait Ensarullah internet sitesinde verilen son dakika haberine göre, ABD ve İngiltere güçleri başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Başkentin kuzey bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Husiler, daha önce de ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak ticari gemilere el koyma ve saldırılar düzenleme eylemlerine devam ediyor. Bu durum, Kızıldeniz'deki deniz ticaretini tehlikeye sokmuş ve birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurma kararı almıştır.

Yemen\'deki Husiler, ABD ve İngiltere güçlerine karşı başkent Sana\'ya saldırı düzenledi
23.01.2024 - 01:49,
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere güçlerinin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait Ensarullah internet sitesinde verilen son dakika haberinde, "ABD-İngiliz güçlerinden başkent Sana'ya saldırı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, bir savaş uçağının başkent Sana semalarında uçmasıyla eş zamanlı olarak başkentin kuzey bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Husiler, 19 Ocak'ta da ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin 2 kez saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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