Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemilerini hedef aldı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemilerini hedef aldı

Yemen\'deki Husiler, Aden Körfezi\'nde ABD gemilerini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü, saldırının sebebinin Gazze'deki saldırılara tepki olduğunu belirtti. Husilerin eylemleri sonucunda birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ise Husilere karşı uluslararası bir deniz görev gücü oluşturdu.

20.02.2024 00:07
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik zulüm ve kuşatmanın yanı sıra ülkemize yönelik ABD ve İngiltere saldırılarına karşılık Aden Körfezi'nde iki ABD gemisine saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Seri, saldırının yapıldığı iki geminin Sea Champion ve Mavis Fortuna olduğunu duyurdu.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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