Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisini hedef aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya dair X sosyal platformundan açıklama yaptı.

Sözcü Seri, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi TRUE CONFIDENCE'a çok sayıda "uygun deniz füzesiyle" saldırı düzenlediklerini ve saldırıda isabet alan gemide yangın çıktığını belirtti.

Seri, saldırının, gemi mürettebatının "uyarı mesajlarını reddetmesinin" ardından gerçekleştirildiğini savundu.

Husilere ait güçlerin "mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini" aktaran Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların süreceğine işaret etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Saldırıda 2 denizci öldü

İngiltere'nin Sana Büyükelçiliğinin X platformundan yaptığı yazılı açıklamada da Husilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki denizcinin öldüğü belirtildi.

Saldırının, Husilerin uluslararası denizciliğe pervasızca füze fırlatmasının üzücü ve beklenen sonucu olduğu ifade edilen açıklamada, Husilerin saldırılarını durdurması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, denizcilerin nerede hedef alındığına, uyruklarına veya geminin kimliğine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.