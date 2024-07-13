Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik askeri operasyonlarını genişletecek - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik askeri operasyonlarını genişletecek

Yemen'deki Husiler, İsrail'e ve destekleyen ülkelere yönelik "askeri operasyonlarını genişleteceklerini" açıkladı.

13.07.2024 23:52
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Yemen'deki Husiler, İsrail'e ve destekleyen ülkelere yönelik "askeri operasyonlarını genişleteceklerini" açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medyadan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinin batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El Mevasi bölgesine ve Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetler (Husiler), sonuncusu siyonist düşmanın yüzlerce şehit ve yaralıya yol açtığı Gazze'deki durumla ilgili son gelişmeleri takip ediyor." ifadelerine yer verdi.

Husi güçlerinin "Filistin halkının intikamını almak için elinden geleni yapacağını" belirten Seri, bu doğrultuda gerekli adımların atılacağını belirtti.

Seri, "Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir." şeklinde tepki gösterdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinin batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El Mevasi bölgesine saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne yapılan saldırıda 18 can kaybı olduğu açıklandı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik askeri operasyonlarını genişletecek - Son Dakika

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