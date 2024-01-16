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Yemen'deki Husiler İsrail limanlarına seyir füzesiyle saldırdı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail limanlarına seyir füzesiyle saldırdı

Yemen'deki Husiler, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve 'tam isabet' vurduklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefe doğrudan isabet ettiğini belirtti. Söz konusu saldırının çok sayıda seyir füzesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Seri, hedefi 'tam isabet' vurduklarını kaydetti.

Yemen\'deki Husiler İsrail limanlarına seyir füzesiyle saldırdı
16.01.2024 - 20:55,
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Yemen'deki Husiler, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefe doğrudan isabet ettiğini belirtti.

Seri, "Gazze Şeridi'nde saldırı ve ablukaya maruz kalan Filistin halkına yönelik zulme karşı, destek amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne (Husiler) bağlı deniz kuvvetleri, işgal altındaki Filistin (İsrail) limanlarına doğru seyir halindeki Zografia gemisine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Söz konusu saldırının çok sayıda seyir füzesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Seri, hedefi "tam isabet" vurduklarını kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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