Husi saldırılarında tansiyon yükselirken, Yemen Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Husi saldırılarında tansiyon yükselirken, Yemen Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

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Husi saldırılarında tansiyon yükselirken, Yemen Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye geliyor
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Kızıldeniz’de artan güvenlik riskleri ve Husilerin saldırıları nedeniyle bölgede tansiyon yüksek seyrini korurken, Ankara önemli bir diplomatik temasa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgesel istikrar ve çatışmaların seyri açısından kritik önem taşıyan ziyaretin 24 Ekim’de gerçekleşeceği bildirildi.

Yemen'de Husilerin saldırıları, ülkedeki güvenlik krizi ve Kızıldeniz'deki deniz ulaşımına yönelik tehditler gündemdeki yerini korurken, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı, Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

GÜNDEMDE YEMEN VE BÖLGESEL GÜVENLİK VAR

Yemen'de Husilerin saldırıları, özellikle Taiz bölgesindeki çatışmalar ve sivil altyapıya yönelik tehditler nedeniyle uluslararası toplumun gündeminde bulunuyor. Yemen hükümeti, Husilerin faaliyetlerinin ülkenin güvenliği ve istikrarının yanı sıra bölgesel dengeleri de etkilediğini savunuyor.

Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba, daha önce yaptığı açıklamalarda Husilerin saldırılarının Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı ile uluslararası ticaret açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekmişti. 

TÜRKİYE-YEMEN İLİŞKİLERİ MASADA

Türkiye, Yemen'in birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklarken, ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalara da önem veriyor. İki ülke arasında diplomatik koordinasyonun güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 

Al-Zuba'nın Türkiye ziyareti kapsamında hangi konuların ele alınacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. Ziyaretin, Yemen'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıkları açısından diplomatik temaslara zemin oluşturması bekleniyor.

HUSİ SALDIRILARINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Yemen'de Husiler ile uluslararası alanda tanınan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, Eylül 2026'dan bu yana yeniden şiddetlendi. Husilerin Kızıldeniz kıyısı ve stratejik Babülmendep Boğazı çevresinde ilerleme sağlamaya çalışması, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. 

Son günlerde saldırılar Suudi Arabistan'a da yayıldı. Husilerin havalimanları ve enerji tesislerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları, bölgesel güvenlik ve uluslararası ulaşım açısından kaygılara yol açtı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Husilerin sivil altyapıya ve ticari gemilere yönelik saldırılarını kınayarak askeri tırmanışın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. 

Çatışmaların en ağır sonuçlarından biri ise 19 Ekim'de Şebve vilayetindeki güvenlik güçlerine ait eğitim kampına düzenlenen saldırıda görüldü. Yemenli yetkililerin açıklamasına göre, balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıda en az 73 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Husiler saldırıyı üstlenirken hedef alınan kampın Suudi güçleri tarafından işletildiğini öne sürdü. 

Yemen'de derinleşen çatışmalar ve Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri sürerken, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın Türkiye ziyareti Ankara ile Sana arasındaki diplomatik temaslar açısından önem taşıyor. 

Kaynak: ANKA
Dışişleri BakanlığıTansiyonPolitikaTürkiyeGüncelAnkaraYemenDünyaSon Dakika

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