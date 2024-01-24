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Yemen Dışişleri Bakanı ve BM Yemen Özel Temsilcisi Kızıldeniz'deki Gerilimi Ele Aldı - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı ve BM Yemen Özel Temsilcisi Kızıldeniz'deki Gerilimi Ele Aldı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Kızıldeniz'deki gerilimin BM öncülüğündeki barış çabalarına yansımalarını ele aldı. Mubarek, Yemen hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı doğrultusundaki barış çabalarını desteklediğini belirtti. Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine işaret eden Mubarek, uluslararası toplumun Husilerle ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanı ve BM Yemen Özel Temsilcisi Kızıldeniz\'deki Gerilimi Ele Aldı
24.01.2024 - 18:47,
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Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Kızıldeniz'deki gerilimin BM öncülüğündeki barış çabalarına yansımalarını ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Grundberg ile bir araya geldi.

Mubarek ve Grundberg görüşmede, "Yemen'deki gelişmeleri ve Kızıldeniz'deki gerilimin BM öncülüğündeki barış çabalarına yansımalarını" değerlendirdi.

Bin Mubarek, Yemen hükümetinin, BM'nin uluslararası merciler ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararı doğrultusundaki barış çabalarını desteklediğini belirtti.

Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasına işaret eden Mubarek, "Uluslararası toplum, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği baltalamak için şiddet ve terörü bir yöntem olarak benimseyen Husilerle ilişkisini yeniden gözden geçirmeli." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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