Yemen Hükümeti, ABD\'nin Husileri Terör Örgütleri Listesine Almasını Memnuniyetle Karşıladı

Yemen hükümeti, ABD'nin ülkede Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni "yabancı terör örgütleri" listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

Ülkenin resmi ajansı SABA'da yer alan hükümet açıklamasında, "ABD'nin Husileri 'küresel bir terörist grup' olarak tanımlama yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin kararının Yemen hükümetinin kararıyla uyumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD'nin bu tanımlaması, Yemen hükümetinin uluslararası topluma, Yemen halkını bu terörist milislerin baskısından ve terörizminden korumak için ciddi adımlar atması yönündeki sürekli çağrısına yanıt olarak geldi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Husilere, "terör eylemlerine son vermesi, İran'a bağlılıktan vazgeçmesi, Yemen ve bölgenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik barış girişimlerini kabul etmesi" çağrısı yapıldı.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.