Yemen Hükümeti, Husilerin BM İnsan Hakları Merkezine Baskınını Kınadı - Son Dakika
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Yemen Hükümeti, Husilerin BM İnsan Hakları Merkezine Baskınını Kınadı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Merkezi'ne düzenlediği baskını kınayarak uluslararası kuruluşlara Aden'e taşınma çağrısı yaptı.

16.08.2024 01:47
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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, Sana'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği merkezine baskın düzenlemesini kınadı ve uluslararası kuruluşlara merkezlerini Aden'e taşıma çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından, Husilerin, 13 Ağustos'ta Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlemesine ilişkin açıklama yapıldı.

Husilerin, uluslararası kuruluşları ve çalışanlarını "sistematik" bir şekilde hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Yemen Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Sana'da BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlemesini, belgelere ve eşyalara el koymasını kınar." ifadesi kullanıldı.

BM İnsan Hakları Ofisi ve tüm uluslararası kuruluşlara "işleri ve çalışanlarının güvenliği için" merkezlerini geçici başkent Aden'e taşıma çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumdan, "insanlık dışı gözaltı koşullarıyla karşı karşıya kalan tüm uluslararası kuruluşların ve insani yardım çalışanlarının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için Husilere baskı yapılması" istendi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta, Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve BM personelini gözaltına aldığını duyurmuştu.

Husilerden yapılan açıklamada ise "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD- İsrail casus ağı üyelerinin" gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

yemen, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti, Husilerin BM İnsan Hakları Merkezine Baskınını Kınadı - Son Dakika

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