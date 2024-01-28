Yemen hükümeti: Husilerin saldırıları gıda ve ilaç tedarikini tehlikeye atıyor

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının, temel gıda maddeleri ve ilaç tedarikinde ciddi darboğazların habercisi olduğu uyarısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre hükümet, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında çevrim içi toplantı düzenledi.

Yerel ve bölgeler gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Husilerin, uluslararası nakliye hatları ve ticari gemilere yönelik saldırılarının yansımaları değerlendirildi.

Toplantıda, Husilerin saldırılarının temel mallar ile gıda ve ilaç ithalatında ciddi darboğazlara sebep olacak yansımalarının önüne geçmek için ilgili makamlar arasında bir koordinasyon mekanizması kurulması üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Toplantıda, bu bağlamda, atılacak adımları koordine etmek, gerekli planları hazırlamak ve uygulama sürecini takip etmek için tüm bakanlıkların ve ilgili makamların temsilcilerinden oluşacak bir kriz yönetim komitesinin oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.