Yemen ve Fas'ta İsrail'e Karşı Gösteriler

Yemen ve Fas'ta on binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Gösterilerin adresi Tanca, Nazur, Meknes, Agadir, Cedide, Taza, Ait Melul ve Tiflit kentleri oldu.

Sivil toplum kuruluşu "Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu"nun düzenlediği gösterilere katılan Faslılar, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Fas ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

Yemen'de ise başkent Sana, El-Hudeyde, Sada, Zemar, El-Cevf, Amran, İbb ve El-Mahvit kentleri gösterilere ev sahipliği yaptı.

On binlerce Yemenli, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.