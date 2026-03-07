Yeni Büyükelçi: Fahrettin Altun - Son Dakika
Yeni Büyükelçi: Fahrettin Altun

07.03.2026 01:39
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Atanlar ve görevden alınanlar şu şekilde;

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Daha önce Hatay İl Müftülüğü'ne atanan Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğü'ne atanan Ahmet Aktürkoğlu ve Adıyaman İl Müftülüğü'ne atanan Mustafa Düzgüney'e ilişkin atama bölümü iptal edildi. Hatay İl Müftülüğü'ne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğü'ne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğü'ne Mehmet Reşat Şavlı, Edirne İl Müftülüğü'ne ise Burhan Çakır getirildi. Ayrıca kara göre, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ise Muhammet Enes Çınar getirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus atandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne Mustafa Kibaroğlu atanırken, Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mustafa Türker Arı, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fahrettin Altun, Arnavutluk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Barış Ceyhun Erciyes atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevden alınırken, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Fatih Mehmet Özveren atandı. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları Enver Merallı ve Erkan Tahran görevden alınırken yerlerine sırasıyla Seda Şentürk ve Cem Can Deliorman getirildi. Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Aslı Gündoğdu Aksungur atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alınırken yerine Erdal Kılınç atandı. İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken Aynur Gökalp Durna göreve getirildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Nedirli, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine ise Mahmut İnan atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz görevden alınırken yerine Harun Akıllı atandı. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na Halil İbrahim Günay getirildi.

BAKANLIKLARIN ACİL DURUMLAR VE SAVUNMA PLANLAMASI BAŞKANLIKLARINDA ATAMALAR

Ayrıca karara göre birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıklarına da yeni atamalar yapıldı. Buna göre; Adalet Bakanlığı'nda İbrahim Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Ahmet Ergül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Ali Mert, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda İsmail Ceylan, Dışişleri Bakanlığı'nda Taner Ataman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Selim Çiçek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Mustafa Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Murat Çevik, İçişleri Bakanlığı'nda Mustafa Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Arda Heb, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Metin Tayarer, Sağlık Bakanlığı'nda Gökhan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda İbrahim Kütük, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Hüseyin Erbaş, Ticaret Bakanlığı'nda Tayfur Temur ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Şakir Ünver atandı.

Kaynak: DHA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Fahrettin Altun, Diplomasi, Politika, Vatikan, Kültür, Güncel, Son Dakika

