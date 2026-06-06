Yeni Besicilik Projesi ve Tabiat Parkları - Son Dakika
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Yeni Besicilik Projesi ve Tabiat Parkları

06.06.2026 10:55
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Yeni besicilik projesi et fiyatlarını dengeleyecek; Manisa ve Gaziantep'te tabiat parkları ilan edildi.

6 Nisan 1920

1- Yeni besicilik projesinin et fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlaması bekleniyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince: "Orta ve uzun vadede güçlenen canlı hayvan varlığı, ülkemizin et arzındaki dışa bağımlılığını azaltacak stratejik bir kazanımdır"

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan: "Önümüzdeki dönemde et piyasasında istikrarlı bir fiyata ulaşılabilmesi ve yüksek fiyatlarla karşılaşılmaması açısından önemli"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- Manisa ve Gaziantep'teki iki alan tabiat parkı ilan edildi

Türkiye genelinde koruma statüsündeki alan sayısı 695'e yükseldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin: "Ülkemizdeki tüm doğal güzelliklerin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ECB'nin faiz kararına odaklandı

Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olurken, geçen hafta jeopolitik gerginliklerin tırmanması ve teknoloji rallisinin duraksamasıyla piyasalarda yön arayışı öne çıktı

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahminin ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki sert yükselişleri durdurdu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Türkiye küresel rüzgar sektöründe artan kurulumlar ve üretim imkanlarını geliştirmesiyle öne çıkıyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi CEO'su Ben Backwell:

"Türkiye sadece artan güç artışıyla değil, iç ve dış pazar için ekipman üretimiyle de öne çıkıyor"

-"Enerji dönüşümünün bir sonraki aşamasında elektrifikasyonun hızlanması, dijitalleşme ve sanayinin karbonsuzlaştırılması merkezi rol oynayacak, yenilenebilir enerji ise bu süreçte öncü bir konumda olacak"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Son yıllardaki jeopolitik krizler enerji güvenliğinde yerli kaynakların önemini ortaya koydu

Küresel Güneş Enerjisi Konseyi CEO'su Sonia Dunlop:

-"Temiz enerjiye en hızlı geçiş yapan ülkeler, ekonomilerini koruma ve uzun vadeli büyümeyi destekleme konusunda daha avantajlı konuma sahip olacak"

"Elektrik sektöründe fosil yakıtların hakim olduğu dönem sona eriyor. Fırsat burada ve çok büyük"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

6- Türk karavan sektörü AR-GE yatırımlarıyla küresel rekabet gücünü artırıyor

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu:

"Avrupalı dev üreticiler genellikle standart bant üretimi yaparken Türk üreticileri AR-GE yatırımlarıyla modern iç mekan çözümleri, hafif ve dayanıklı malzemeler, enerji verimliliği sağlayan ileri teknolojik altyapılar sunabiliyor"

"Coğrafi lojistik avantajımız ve esnek tasarım kabiliyetimiz bizi Avrupalı tüketicinin gözünde çok cazip bir noktaya taşıyor"

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- Gençler markalarda fiyat kadar güven ve deneyime de önem veriyor

Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Özüm Acar:

"Gençler artık kendileriyle gerçek bir ilişki kuran markalara daha olumlu yaklaşıyor, yapay ve yalnızca satış odaklı içerikleri ise hızla fark edebiliyor"

"Günümüz genç tüketicisi yalnızca bir ürün satın almak istemiyor, aynı zamanda o markayla kuracağı ilişkiye ve yaşayacağı deneyime de yatırım yapıyor"

(Enes Ege/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- İstanbul'da mayıs ayında en çok hamsi tüketildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde mayısta satılan 824 ton su ürününün yüzde 15,7'sini hamsi oluşturdu

Toplam 129 ton 563 kilogramlık hamsi satışını 116 ton 612 kilogramla levrek, 114 ton 23 kilogramla somon, 112 ton 738 kilogramla çipura, 91 ton 370 kilogramla istavrit takip etti

(Hüseyin Kul/İstanbul)

9- A Milli Futbol Takımı 651. maçına çıkacak

2026 Dünya Kupası öncesinde ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Miami'de Venezuela ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 33'üncü maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Miami) (Grafikli)

10- Dünya kupalarının ilginç tarihi

1930'daki final maçını yöneten hakem, sahada ceket ve kravatla yer aldı

1950'de maçları çıplak ayakla oynama isteği reddedilen Hindistan, turnuvaya katılmadı

Televizyondan yayınlanan ilk kupa 1954 İsviçre'ydi, 1966'da maçlar ilk kez canlı yayımlandı

Türkiye, ilk kez Asya'da düzenlenen 2002'deki kupada dünya üçüncüsü oldu

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

11- Futbolseverler, Dünya Kupası'nda yeni kurallara tanıklık edecek

Hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak

Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak, sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika bekleyecek

Hatalı korner ve ikinci sarı kart pozisyonları ile serbest vuruş veya kornerlerde top oyuna girmeden önce hücum oyuncularının yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebilecek

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

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Kaynak: AA

Gaziantep, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Futbol, Manisa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Besicilik Projesi ve Tabiat Parkları - Son Dakika

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