Yeni Ceza Teklifi TBMM'ye Sunuldu

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(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, kullanılması yasak olan araçlarda 'çakar' kullananlara verilen idari para cezasının 6 bin 439 liradan 96 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni bugün TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle ilgili açıklama yapan Güler, yurtta iç güvenliği ve asayişi sağlamak, kamu düzeni ve güvenliğini muhafaza etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçlarla mücadele etmek, kaçakçılığı engellemek, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini daha düzenli yürütmek, karayollarında trafik düzenini sağlamak amacıyla ülkede yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak bu alanda hukuki düzenleme ihtiyacı oluştuğunu belirtti.

46 maddelik bu yeni kanun teklifiyle 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da düzenleme yapılacağını belirten Güler, şu bilgileri verdi:

"Kanun teklifimiz ile bu kanunda düzenleme yapılarak, kayıt dışı olarak yurt dışından getirilen veya ülkemizde yasa dışı olarak üretilen ateşli silahlara ait ana veya namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak ve ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik öneme haiz parçaların her biri bu kanun kapsamına alınmaktadır ve müeyyideye tabi tutulmaktadır. Bu düzenleme ile münferit yollarla temin edilen silah parçalarını birleştirerek ateşli silah haline getirilmesinin önüne geçilmesi, bu sayede yasa dışı olarak üretilen silahların terör ve diğer suç örgütlerinin eline geçmesi önlenerek, suç ve suçlulara karşı yürütülen etkin, kararlı mücadeleye de katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Son yıllarda ülkemizde şiddet olaylarında ruhsatsız silah kullanım oranının gösterdiği artıştan da yola çıkarak, suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ruhsatsız silah kullananlara uygulanacak müeyyideyi arttırıyoruz. Bu düzenlemenin toplumda ruhsatsız silahın temin ve kullanımından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir tehdidin bertaraf edilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını, toplumda bu vesile ile oluşan cezasızlık algısının da ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz.

"6 bin 439 lira olarak uygulanan idari para cezasını 96 bin liraya, tekerrürü halinde 192 bin lira olarak belirliyoruz"

Kurusıkı tabir edilen silahların özelliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle öldürmeye ve yaralamaya elverişli ateşli silah vasfına dönüştürenler hakkında da daha ağır bir ceza uygulanmasına yönelik değişiklikleri öneriyoruz. Ayrıca, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla toplumumuz arasında 'çakar' diye tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazların kullanılması yasak olan araçlarda bulunmasının önüne geçilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeplerle ihlallere uygulanacak idari para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 lira olarak uygulanan idari para cezasını 96 bin liraya, tekerrürü halinde 192 bin lira olarak belirliyoruz. Bu araçları kullananların ayrıca sürücü belgelerine de el konulması ve araçların kademeli olarak, geçici süreli trafikten men edilmesi hususlarını da kanun teklifimizde düzenliyoruz.

"Düzensiz göçmenlerin en kısa sürede ülke dışına çıkarılmasına da yasa teklifinde öneriyoruz"

Düzensiz göç ile mücadelede etkinliğin sağlanarak, kamu düzeni ve güvenliği açısından risk teşkil eden yabancıların ülkemizden mümkün olan en kısa sürede çıkışlarının sağlanması amacıyla teklifte bazı düzenlemelere yer veriyoruz. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikamet izninin reddine veya iptaline karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlandırılması, bu sayede yasa dışı olarak ülkemize girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin en kısa sürede ülke dışına çıkarılmasına da yasa teklifinde öneriyoruz.

Emniyet'e OYAK modeli

Polis bakım ve yardım sandığını, halihazırda mevcut çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarına, sandığın öz kaynakları ile sağlanan emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarının yanı sıra emeklilik sonrası isteğe bağlı üyelik ve katılım payı sistemi ile tıpkı OYAK'ta olduğu gibi 'emeklilik sonrası katılım' kar payı adı altında ikinci bir emeklilik maaşı ve ölüm yardımlarından yararlanılan imkanları da öneriyoruz."