Yeni Delhi'de Şiddetli Yağış Sonucu İnşaat Alanında 11 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Şiddetli Yağış Sonucu İnşaat Alanında 11 İşçi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle inşaat halindeki bir binanın duvarının çökmesi sonucu 11 işçi yaşamını yitirdi. Yağışlar nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından sel uyarısı yapıldı. Ülkede haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, can kayıplarına ve hasara yol açıyor.

29.06.2024 20:59
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle inşaat halindeki bir binanın duvarının çökmesi sonucu 11 işçi yaşamını yitirdi.

NDTV televizyonunun haberine göre, yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur nedeniyle dün Yeni Delhi'nin Vasant Vihar bölgesinde bulunan bir inşaat alanındaki duvarın çöktüğünü kaydetti.

Enkazda kalan işçileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran yetkililer, ekiplerin 11 işçinin cansız bedenine ulaştığını belirtti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde 1 Temmuz'a kadar sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Aşırı yağış nedeniyle havalimanının çatısının bir bölümü çökmüştü

Ülkede etkili olan aşırı yağış nedeniyle dün başkentteki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın çatısının bir bölümü çökmüştü. Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hindistan'da haziran-eylül döneminde etkisini gösteren muson yağmurları, ülke genelinde can kayıpları ve hasara neden oluyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yeni Delhi'de Şiddetli Yağış Sonucu İnşaat Alanında 11 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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