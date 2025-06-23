Yeni Dünya Savaşı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Dünya Savaşı Tehdidi

23.06.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Savunma Koleji Direktörü, İsrail ve İran çatışmasının küresel ekonomik düzeni tehdit ettiğini uyardı.

NATO Savunma Koleji Vakfı Direktörü Alessandro Politi, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve ABD'nin İran'a saldırısının, mevcut ekonomik düzenin sonunu getireceğini söyleyerek yeni bir "dünya savaşı" konusunda uyardı.

İsrail'in 10 gün önce İran'a saldırılarıyla başlayan, İran'ın karşılık verdiği ve daha sonra ABD'nin de İran'daki nükleer tesislere saldırı düzenleyerek dahil olduğu çatışmaların, deniz yollarının güvenliği açısından yaratacağı olası sonuçlar endişeleri artırıyor.

Küresel ticaretin ana damarları sayılan Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazları, saldırıların yol açacağı sonuçlardan etkilenecekler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ekonomik kuruluşlar, enerji ticaretinin yüzde 30'dan fazlasının mevcut çatışmalardan doğrudan yahut dolaylı etkilenen bölgelerden - Hürmüz, Babu'l-Mendeb boğazları ve Süveyş Kanalı başta olmak üzere- geçtiğini ifade ediyor.

Bu nedenle Tel Aviv ile Tahran arasında devam eden gerilimin tüm küresel ticaret sistemini çöküşün eşiğine getirdiğine ilişkin uyarılar artıyor.

Tüm bu uyarılar, küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, petrol fiyatlarının sadece bir haftada yüzde 28 arttığı, Süveyş Kanalı'ndan geçen konteyner trafiğinin yüzde 40 gerilediği bir dönemde yapılıyor.

Bunun yanı sıra Asya'dan gelen sevkiyatlarda tekrarlanan gecikmelere ilişkin haberler nedeniyle deniz sigorta maliyetleri de 3 kattan fazla arttı.

Uluslararası ve bölgesel düzeydeki eylemler, hasarı kontrol altına almak ya da ondan faydalanmak için hızlanırken bu çatışmanın mevcut küresel ekonomik düzenin yeniden şekillenmesinde bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediliyor.

Deniz geçişlerinin güvenliği

NATO Savunma Koleji Vakfı Direktörü Alessandro Politi, AA'ya yaptığı açıklamada, böyle bir tehdidin artık teorik olmadığı uyarısında bulunarak "Deniz geçişlerinin güvenliğini etkileyen aktif bir çatışma aşamasına girdik." dedi.

Deniz yollarına yönelik mevcut tehdidin halihazırda dolaylı olduğuna işaret eden Politi, durumun büyük ölçüde İran ile İsrail arasındaki dayanıklılıkla ilgili güç dengesine ve ABD'nin son kararlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Politi, "En olası tehlike, piyasalarda geniş kapsamlı bir gerginlik oluşturmak için (hiçbir tarafın üstlenmediği) aidiyeti belirsiz deniz mayınlarının kullanılması ya da İran Devrim Muhafızlarına ait botların düşman gemilerine saldırıp batırmak üzere yeniden geri gelmesi." diye konuştu.

NATO'nun bu geçişlerin güvenliğindeki rolüne ilişkin ise Politi, "NATO, korsanlıkla mücadele misyonlarında olduğu gibi sadece BM'nin yetkilendirmesine göre müdahale eder." dedi.

Politi, ABD ile müttefik bölgesel güçlerin, Bahreyn'deki ABD'nin 5. Filosu'nun geleneksel harekat alanı içerisinde yürüttüğü operasyonlarıyla desteklenebileceğini savundu.

Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatması ihtimali çerçevesinde ise Politi, "İran, Çin'e çok fazla miktarda ihracat yapıyor dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatmak Tahran'ın doğrudan çıkarına hizmet etmez." ifadesini kullandı.

Politi, İran havalimanlarında çok sayıda kargo uçağının dönüşümlü olarak uçuş yaptığını belirterek Çin'e ait çok sayıda geminin yüklerini boşalttığını aktardı.

Mevcut çatışmanın, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarıyla ilgili soru işaretleri oluşturduğunu ve İsrail hükümeti için tehlikeli siyasi sonuçlar yaratabileceğini kaydetti.

Bretton Woods uluslararası para idare sistemi

Uluslararası sistemde uzun vadeli stratejik bir değişimin gerçekleşebileceğini belirten Politi, "Bretton Woods sistemi (günümüzdeki küresel ekonomik düzeni) ve onun şubeleri, uluslararası toplumun tamamı açısından kullanım süresini doldurmak üzere." görüşünü dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa süre önce ABD'nin önderliğinde 43 ülke ile kurulan Bretton Woods uluslararası para idare sistemi ile dünyadaki yeni ekonomik düzen formüle edilmişti.

"Çin ile ABD arasında Pasifik'te olası bir üstünlük çatışması tehlikesi, dünya savaşını tetikleyebilir." uyarısında bulunan Politi, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin, siyasi içgüdüleriyle hareket ederek Çin'in pragmatik yönetimiyle itibarını kurtaracak bir ortaklık formülü kurması muhtemel ancak bu, küreselleşmenin geleceği hakkında büyük soru işaretleri ortaya çıkaracak."

Enerji güvenliği

Politi, savaşın küresel ticaret akışlarına olan etkisi göz önüne alındığında NATO için en kötü senaryoya dair ise "NATO, enerji ve diğer stratejik malzemelerin tedarikini güvence altına alma konusunu ciddiye alıyor. Ancak bütünleşik bir enerji politikasına sahip değil." ifadesini kullandı.

NATO üyesi ülkeler arasında "kaya gazı petrolü tedarikçileri, nükleer santral sahipleri ve çeşitli enerji alıcıları" olduğuna işaret eden Politi, Rusya'dan daha ucuz enerji tedarikinin, ithalatçı ülkelerin gelecekte dikkate alacağı önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Politi, Avrupa Birliğinin bazı soru işaretlerine rağmen temel hedefinin, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirecek bir enerji politikası olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Enerji, İsrail, Dünya, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Dünya Savaşı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şov yaptı Kenan Yıldız’ın hat-trick’i Juventus’a galibiyeti getirdi Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
Galatasaray’da Osimhen’in B planı belli Bir yıldız golcü daha Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
00:33
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın
Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
00:13
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
00:07
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 18:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Dünya Savaşı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.