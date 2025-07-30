Yeni İletişim Başkan Yardımcıları Atandı - Son Dakika
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Yeni İletişim Başkan Yardımcıları Atandı

30.07.2025 02:43
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

İletişim Başkan yardımcılıklarına, TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Ferhat Pirinççi'nin özgeçmişi

Bursa'da 1979'da doğan Prof. Dr. Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı.

Pirinççi, akademisyenliğin yanı sıra 2012-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) danışman, 2014-2015 yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ORSAM) akademik koordinatör ve danışman, 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve 2018-2019 yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevlerini yürüttü.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) 2020'de kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaya başlayan Pirinççi, 2021-2022 yıllarında da Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi.

Ayrıca 2023-2024 yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü vazifesini yürüten Pirinççi, ulusal televizyon kanallarında yorumculuk, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda projede yöneticilik, araştırmacılık ve koordinatörlük yaptı.

TÜÇA Başkanlığı görevini Temmuz 2024'ten beri sürdüren Pirinççi, 10 Nisan itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.

İlhami Giray Şahin'in özgeçmişi

Ankara'da 1982'de doğan Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde İşletme (MBA) yüksek lisansını yapan Şahin, sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında öğrenim gördü.

Geçmişte TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Müşaviri ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şahin, son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyordu.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

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