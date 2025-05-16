Yeni Kamu Personel Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Kamu Personel Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi

7500 sayılı kanunla kamu personelinde önemli değişiklikler yapıldı, bakan müşavirliği düzenlendi.

16.05.2025 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Kamu personel rejimi, bakanlık müşavirlikleri, uzman istihdamı, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ve çeşitli kurumların mali ve sosyal haklarında önemli düzenlemeler içeren "7547 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı "Genel Sekreterlik" oldu.  "Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı" ibaresi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız yere meşgul edenlere il valileri tarafından 1.500 Türk Lirası, asılsız ihbarda bulunanlara ise olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

"7547 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 8 Mayıs 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından 15 Mayıs 2025 tarihli ve 32902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Bakan Müşaviri" kadrosuyla ilgili değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, bakanlıklarda özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Doğrudan bakana bağlı çalışacak olan müşavirlerin görev süresi, bakanın görev süresiyle sınırlı olacak ve bakanın görevi sona erdiğinde müşavirlerin görevi de otomatikman son bulacak. Ayrıca bakan müşavirleri, bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

Bakan müşaviri kadrolarına, Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu şekilde atanmak, diğer kamu kadrolarına atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Açıktan atanan bakan müşavirlerinin görevi sona erdiğinde veya görevden alındıklarında memuriyetle ilişikleri kesilecek. Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar ise görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadroları hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanacaklar. Bu atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde, kadrolar ihdas edilmiş sayılacak. Bakan müşavirlerinin mali ve sosyal hakları, bakanlık müşavirlerine denk olacak.

Merkez ve taşra teşkilatlarında uzman istihdamına yeni düzenlemeler

657 sayılı Kanun'da yapılan diğer önemli değişiklikler, merkez ve taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin oldu. Buna göre, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu personel, mali ve sosyal haklar bakımından bakanlık merkez teşkilatı uzmanlarına denk olacak ve kendilerine araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilecek. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, talep edilen her türlü belgeyi ibraz etmekle yükümlü olacaklar.

Benzer şekilde, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu uzmanlara da teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi verilebilecek olup, bu görevle görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacaklar.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı "Genel Sekreterlik" oldu

Kanunla, 2879 sayılı "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un adı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirildi. Kanundaki "İdari İşler Başkanlığı" ibareleri "Genel Sekreterliği", "İdari İşler Başkanı" ibareleri ise "Genel Sekreteri" veya "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" olarak güncellendi. Cumhurbaşkanlığınca atananlar için Emekli Sandığı Kanunu'nun bazı hükümleri uygulanmayacak ve emekli aylığı alanların aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu gibi bazı temel kanunların Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacağı, bu hususların Cumhurbaşkanlığınca belirleneceği hüküm altına alındı. Bu değişiklikler, ilgili diğer kanun maddelerine de yansıtıldı.

Üst kademe kamu yöneticiliği atamalarında esneklik artırıldı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklerle üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanma şartlarında önemli esneklikler getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu, diğer görevler için kazanılmış hak sayılmayacak. Açıktan atananların görevi sona erdiğinde memuriyetle ilişikleri kesilecek. Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Üst kademe kamu yöneticiliği için aranan hizmet süresinin hesabında, kamu ve özel sektördeki çalışma sürelerinin tamamı dikkate alınacak. Ayrıca, bu kadrolara atanabilmek için belirli bir meslek mensubu olma, kariyer meslek mensubu olma gibi özel şartlar aranmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na özel gelir ve hesap düzenlemesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlığın hizmetleri kapsamında elde edilecek çeşitli gelirlerin (taşınmaz satışı, kiralaması, sponsorluk, reklam, yurt ve kredi gelirleri, bahis ve şans oyunları gelirleri vb.) genel bütçede özel gelir olarak kaydedilmesi ve karşılığında Bakanlık bütçesine özel ödenek konulması sağlandı. Bu gelirlerin toplanması, harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığa verildi.

112 asılsız ihbarlarına ağır cezalar

Kabahatler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız yere meşgul edenlere il valileri tarafından 1.500 Türk Lirası, asılsız ihbarda bulunanlara ise olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar iki katı olarak uygulanacak.

Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden emekli olanların sağlık giderleri Danıştay karşılayacak

Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin askeri hakim sınıfından emekli olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak. 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 29'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamına girenler ve bunların emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır."

Diplomasi Akademisi'nde ders verenlere ödenecek ders ücretlerine ilişkin esaslarlar

Diplomasi Akademisi'nde ders verenlere ödenecek ders ücretlerine ilişkin esaslar düzenlendi.

"Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir."

"Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı" ibaresi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı" ibaresi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi. Müsteşarlık kadrosu ihdas edilip atama yapılıncaya kadar bu görevleri Adalet Bakanının belirleyeceği bakan yardımcısı yürütecek.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Geçici barınma merkezleri ödeneğinin kullanımı, aktarımı ve denetimine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi; bu harcamalar Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinden muaf tutuldu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Kurulun 11 üyeden oluşacağı ve Cumhurbaşkanı tarafından seçileceği, üyeliğin sona erme halleri yeniden düzenlendi.

Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı

Bakanlık, kurum veya birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ve yardımcılarının istihdamına ilişkin esaslar güncellendi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı gibi bazı üst düzey yöneticilerin mali ve sosyal hakları yeniden belirlendi. 9 Temmuz 2018'den önce bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış olanların durumlarına ilişkin geçici bir düzenleme yapıldı; belirli şartlarda eski kadrolarına dönme imkanı tanındı.

Kanun, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Kamu Personel Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:37:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Kamu Personel Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.