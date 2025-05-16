Yeni Kamu Personel Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi

(ANKARA) - Kamu personel rejimi, bakanlık müşavirlikleri, uzman istihdamı, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ve çeşitli kurumların mali ve sosyal haklarında önemli düzenlemeler içeren "7547 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı "Genel Sekreterlik" oldu. "Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı" ibaresi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız yere meşgul edenlere il valileri tarafından 1.500 Türk Lirası, asılsız ihbarda bulunanlara ise olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

"7547 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 8 Mayıs 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından 15 Mayıs 2025 tarihli ve 32902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Bakan Müşaviri" kadrosuyla ilgili değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, bakanlıklarda özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Doğrudan bakana bağlı çalışacak olan müşavirlerin görev süresi, bakanın görev süresiyle sınırlı olacak ve bakanın görevi sona erdiğinde müşavirlerin görevi de otomatikman son bulacak. Ayrıca bakan müşavirleri, bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

Bakan müşaviri kadrolarına, Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu şekilde atanmak, diğer kamu kadrolarına atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Açıktan atanan bakan müşavirlerinin görevi sona erdiğinde veya görevden alındıklarında memuriyetle ilişikleri kesilecek. Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar ise görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadroları hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanacaklar. Bu atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde, kadrolar ihdas edilmiş sayılacak. Bakan müşavirlerinin mali ve sosyal hakları, bakanlık müşavirlerine denk olacak.

Merkez ve taşra teşkilatlarında uzman istihdamına yeni düzenlemeler

657 sayılı Kanun'da yapılan diğer önemli değişiklikler, merkez ve taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin oldu. Buna göre, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu personel, mali ve sosyal haklar bakımından bakanlık merkez teşkilatı uzmanlarına denk olacak ve kendilerine araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilecek. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, talep edilen her türlü belgeyi ibraz etmekle yükümlü olacaklar.

Benzer şekilde, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu uzmanlara da teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi verilebilecek olup, bu görevle görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacaklar.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı "Genel Sekreterlik" oldu

Kanunla, 2879 sayılı "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un adı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirildi. Kanundaki "İdari İşler Başkanlığı" ibareleri "Genel Sekreterliği", "İdari İşler Başkanı" ibareleri ise "Genel Sekreteri" veya "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" olarak güncellendi. Cumhurbaşkanlığınca atananlar için Emekli Sandığı Kanunu'nun bazı hükümleri uygulanmayacak ve emekli aylığı alanların aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu gibi bazı temel kanunların Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacağı, bu hususların Cumhurbaşkanlığınca belirleneceği hüküm altına alındı. Bu değişiklikler, ilgili diğer kanun maddelerine de yansıtıldı.

Üst kademe kamu yöneticiliği atamalarında esneklik artırıldı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklerle üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanma şartlarında önemli esneklikler getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu, diğer görevler için kazanılmış hak sayılmayacak. Açıktan atananların görevi sona erdiğinde memuriyetle ilişikleri kesilecek. Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Üst kademe kamu yöneticiliği için aranan hizmet süresinin hesabında, kamu ve özel sektördeki çalışma sürelerinin tamamı dikkate alınacak. Ayrıca, bu kadrolara atanabilmek için belirli bir meslek mensubu olma, kariyer meslek mensubu olma gibi özel şartlar aranmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na özel gelir ve hesap düzenlemesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlığın hizmetleri kapsamında elde edilecek çeşitli gelirlerin (taşınmaz satışı, kiralaması, sponsorluk, reklam, yurt ve kredi gelirleri, bahis ve şans oyunları gelirleri vb.) genel bütçede özel gelir olarak kaydedilmesi ve karşılığında Bakanlık bütçesine özel ödenek konulması sağlandı. Bu gelirlerin toplanması, harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığa verildi.

112 asılsız ihbarlarına ağır cezalar

Kabahatler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız yere meşgul edenlere il valileri tarafından 1.500 Türk Lirası, asılsız ihbarda bulunanlara ise olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar iki katı olarak uygulanacak.

Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden emekli olanların sağlık giderleri Danıştay karşılayacak

Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin askeri hakim sınıfından emekli olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak. 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 29'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamına girenler ve bunların emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır."

Diplomasi Akademisi'nde ders verenlere ödenecek ders ücretlerine ilişkin esaslarlar

Diplomasi Akademisi'nde ders verenlere ödenecek ders ücretlerine ilişkin esaslar düzenlendi.

"Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir."

"Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı" ibaresi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı" ibaresi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi. Müsteşarlık kadrosu ihdas edilip atama yapılıncaya kadar bu görevleri Adalet Bakanının belirleyeceği bakan yardımcısı yürütecek.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Geçici barınma merkezleri ödeneğinin kullanımı, aktarımı ve denetimine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi; bu harcamalar Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinden muaf tutuldu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Kurulun 11 üyeden oluşacağı ve Cumhurbaşkanı tarafından seçileceği, üyeliğin sona erme halleri yeniden düzenlendi.

Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı

Bakanlık, kurum veya birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ve yardımcılarının istihdamına ilişkin esaslar güncellendi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı gibi bazı üst düzey yöneticilerin mali ve sosyal hakları yeniden belirlendi. 9 Temmuz 2018'den önce bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış olanların durumlarına ilişkin geçici bir düzenleme yapıldı; belirli şartlarda eski kadrolarına dönme imkanı tanındı.

Kanun, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.