Yeni Kamu Yasası TBMM\'de Kabul Edildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" maddeler üzerine yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği birçok konuda yeni düzenlemeler de torba yasanın içinde yer alıyor.

Engellilerin ÖTV'siz araç hakkına düzenleme

AK Parti'nin verdiği önergelerin kabul edilmesiyle teklifin Devlet Denetleme Kurulu'nun yapısını değiştiren 3 maddesinin de aralarında olduğu 5 madde teklif metninden çıkarıldı. Teklifin 15'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna değiştirildi. Buna göre Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Değişikliğe göre bugüne kadar ÖTV'siz araç hakkından 5 yılda 1 yararlanabilen engelliler artık bu haktan 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca yüzde 20 oranında yerlilik şartı getirildi.

Kabul edilen teklife göre, ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav en geç 6 ay içinde yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin düzenlemeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak. Döner sermaye işletmesine 500 milyon lira sermaye tahsis edilecek, bu tutar Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döner sermayesi; sanayi ve teknoloji yatırımlarının, alt yapı hizmetlerinin yürütülmesi, sanayi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin destek sağlanması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, AB mevzuat ve uyum süreçleri, bilişim, teknoloji, siber güvenlik faaliyetleri, dijitalleşme gibi amaçlarla kullanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hallerde bölge, ilçe, mahal ve afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olacak. Bakanlık, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahalle, sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, serbest bölgeler gibi bölgeler ve afete maruz kalanlar itibarıyla mükellefiyet ve vergi türü, vergilendirme ve defter tutma usulü, iş yerleri, sektörler, öz sermaye toplamı, satış hasılatı, çalıştırılan hizmet erbabı sayısını dikkate alarak mücbir sebep hali ilan etmeye; bu sürede vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla bu kapsamda belirlenen kriterler ile faaliyetin devam edip etmediğini belirlemeye yetkili olacak.

2015 yılı öncesi ödenmeyen GSS primleri silinecek

Kanun teklifi metnine ayrıca beş yeni madde ihdas edildi. Buna göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.