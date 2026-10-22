YENİ Parti 72 il başkanını bu hafta delegelerin oylarıyla belirleyecek - Son Dakika
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YENİ Parti 72 il başkanını bu hafta delegelerin oylarıyla belirleyecek

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YENİ Parti 72 il başkanını bu hafta delegelerin oylarıyla belirleyecek
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YENİ Parti 17-18 Ekim'de 69 ilde kurulan sandıklarda il başkanlarını belirledi; bu hafta 72 ilde yapılacak resmi kongrelerle il başkanları delegelerce seçilecek. Katılımın yüzde 65'lerde olduğunu belirten kurmaylar, partiyi iktidara taşıyacak örgütü kurduklarını söyledi.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin kongre takvimi kapsamında, geçtiğimiz hafta sonu 69 ilde kurulan ön seçim sandıkları ve bu hafta gerçekleşecek resmi kongrelerle partinin 72 ilde il başkanlarının üyelerle belirlenmiş olacağını belirten kurmaylar, "Düzen içerisinde, disiplinli, adeta bir genel seçim havasında ve ciddiyetinde ön seçimler yaptık. Biz partiyi iktidara taşıyacak örgütü oluşturuyoruz şu anda. Partiyi bütün kılacak, vakit ayıracak, liyakatlı isimleri bir araya getireceğiz" dedi.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacak Birinci Olağan Kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan Kurultay Hazırlık Komisyonu, dördüncü toplantısını dün yaptı. Salon, slogan, tema, lojistik, teknik anlamda tüm çalışmaların tartışıldığı toplantılar ilgili genel başkan yardımcılıklarının koordinasyonunda devam ediyor.

"GENEL SEÇİM HAVASINDA"

Kongre takvimine göre il ön seçimleri 17-18 Ekim'de tamamlandı. YENİ Parti üyeleri, 69 ilde kurulan sandıklarla il başkanlarını belirledi. Katılımın yüzde 65'lerde olduğunu belirten kurmaylar, il ön seçimlerine ilişkin, "Düzen içerisinde, disiplinli, adeta bir genel seçim havasında ve ciddiyetinde seçimler yaptık. Üçer kişilik sandık kurulları, her adayın temsilcisi, gözlemcisi yer aldı. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Üyelerin ilgisi oldukça yüksekti. Yarışlı olan seçimlere katılım çok daha yüksekti. Bazı illerde yüzde 80'leri buldu" dedi.

13 ilde il başkanlarının değiştiği; Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurucu il başkanlarının göreve devam ettiği seçimlerin önemine ilişkin kurmaylar, "Partinin ilçe başkanları binlerce, il başkanları on binlerce üyenin testinden geçmiş oldu, oyunu aldı. Bu il-ilçe başkanlarımızı güçlendirdi. Temsil anlamında da güçlendi hem de kimsenin konsolide edemeyeceği bir kalabalık var oy veren; üyeler karar veriyor. Etki altında kalınmadan yapılan bir seçim ve sonucu var karşımızda. Bu da seçilen başkanları daha özgür kılıyor, siyasi gücünü, temsil yeteneğini artırmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"72 İL BAŞKANINI ÜYELERLE SEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Edinilen bilgiye göre, partinin üye sayısının 600'ün altında olduğu Hakkari, Bayburt ve Muş'ta, Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince resmi kongrede üyelerin oylarıyla bu hafta sonu il başkanları belli olacak. Resmi il kongreleri, bu hafta 72 ilde kurulan delegelerin oylarıyla gerçekleşecek.

Kurmaylar, kalan dokuz il için ise şunları söyledi:

"Bu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri. Parti kurulurken oraya bir hassasiyet göstermiş ve üzerlerinde titiz bir çalışma gerçekleştirerek kurucu il başkanlarını atamayı uzun bir sürece yaymıştık. Oradaki atamalarımız kongre takvimine yetişmediği o dokuz il için özel bir takvim oluşturacağız."

"PARTİYİ İKTİDARA TAŞIYACAK ÖRGÜTÜ HAZIRLIYORUZ"

İlçe ve il yönetim kadrolarında kapsayıcılık vurgusu yapan kurmaylar, "Yönetimler kapsayıcı olacak. Yeter sayıda genç ve kadın olacak. O ilin özelliklerine ilişkin meslek gruplarının yönetimde yer almasını önemsiyoruz. Biz partiyi iktidara taşıyacak örgütü oluşturuyoruz şu anda. Partiyi bütün kılacak, vakit ayıracak, liyakatlı isimleri bir araya getireceğiz. İlin yükünü il başkanı iki arkadaşıyla kaldırmayacak" diye konuştu.

GENEL BAŞKAN ÖN SEÇİMİ

YENİ Parti'nin "yeni örgütlenme modeli" kapsamında ilçe ve illerde olduğu gibi, genel başkan da üyeler tarafından belirlenecek. Genel başkanlık ön seçiminin kurultaydan bir gün önce, tek günlük bir seçim olarak planlandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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