YENİ Parti Genel Başkanı Özel, AK Parti\'nin kara düzenini değiştireceklerini söyledi

Konuşmasında partisinin seçimleri kazanacağına ve Türkiye'yi yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Özel, "Kazanacak yüreğimiz, yönetecek aklımız, memleketi ayağa kaldıracak irademiz vardır. Buradan, bu meydandan, bu salondan, bu güzel insanların arasından bizi tüm Türkiye'de dinleyen, umudunu zaman zaman kaybeden, 'Acaba değişim mümkün mü, bir gün de benim sıram gelecek mi, biri beni görecek mi, sesimi duyacak mı' diyenlere buradan söz veriyoruz: Asla umudunuzu kaybetmeyin, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız" dedi.

"BÜTÜN EMEKLİLERİN, EMEKÇİLERİN VE YOKSULLARIN YARINLARI KURTULACAK"

Bugüne kadar YENİ Parti'ye oy vermemiş seçmenlere de seslenen Özel, AK Parti ve MHP seçmenlerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Yedi bölgede, 81 ilde, 973 ilçede oy verdik ama ne hale geldik diyenlere sesleniyorum. Acaba bu yoksunluktan kurtulmak mümkün mü diye düşünenlere, ama bugüne kadar eli varmayanlara, oradan kopamayanlara sesleniyorum: İktidarımızda sadece bize oy verenler değil, bütün emekliler, bütün emekçiler, bütün yoksullar, bütün çiftçiler, bütün esnaflar, AK Parti'nin de MHP'nin de oy veren seçmenlerinin bütün evlatları, herkesin yarınları kurtulacak, hep beraber başaracağız! Buradan 'Olur mu?' diye soranlara sesleniyorum. Hacı amcama, hacı teyzeme sesleniyorum. Vallahi de kazanacağız, billahi de kazanacağız. Senin yüzünü biz güldüreceğiz."

"ERDOĞAN ESKİNİN TEMSİLCİSİDİR"

Mevcut yönetimin yorulduğunu ve değişmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Bunlar eskimiştir, yaşlanmıştır, yorulmuştur. Erdoğan eskinin temsilcisidir. Eski gitmelidir, değişmelidir. Yorgun durmalıdır, çekilmelidir. İnananlar, çalışanlar, başaracak olanlar göreve gelmelidir. Tüm bu baskılar, haksızlıklar, zulümler gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Artık eskiyenler milletin istikbalini karartamayacak. Milletin kaderi milletin elleriyle yeniden yazılacak" diye konuştu.

Özel, YENİ Parti iktidarında yeni bir düzen kuracaklarını belirterek, "Bir lokma için eğilmeden, bir hak için sürünmeden, bir söz için korkmadan yaşayacağız. Bu kara düzenin bizden götürdüklerinin yerine devlete adalet, sofraya bereket, insana hürriyet getireceğiz. Hep birlikte bir memleket hayali kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL, KENDİ YAZDIĞI "İÇİMDEKİ MEMLEKET" ŞİİRİNİ OKUDU

Özel, konuşmasının devamında kendi hatıralarından hareketle bir memleket anlatmak istediğini belirterek, kendi yazdığı "İçimdeki Memleket" isimli şiirini okudu:

"Bir milletin ömründen geçtim./ Bir yanımda ölülerimin sessizliği,/ Bir yanımda doğmamışların hakkı./ İkisinin arasında,/ Bir insanın taşıyabileceğinden ağır,/ Bir sabah vardı.

Ben, o sabaha yürüdüm./ Ne kadar gece varsa memleketin üstünde,/ Hepsinden biraz karanlık aldım./ Bir annenin gözünden umudu,/ Bir babanın terinden emeği,/ Bir çocuğun dilinden yarını öğrendim.

Meğer memleket,/ Milletin, karanlığın içinden çekip aldığı,/ Bir parça aydınlıkmış./ O aydınlığı gördüm./ Tuttum ellerinden./ Kimi nasırlıydı, Kimi titriyordu,/ Kimi bir daha bırakmamak üzere/ Sımsıkı sarılmıştı hayata.

Beklemekten yorulmuş insanların/ Gözlerinden tanıdım memleketimi./ Derin bir yarası vardı./ O yaraya dokundum./ Ve kapanacağı günü,/ Kendi kaderim bildim.

Bir gün geldi,/ Elli yıllık hasretin/ Bir gecede nasıl bahara döndüğünü gördüm./ O gece,/ Kendi ömrümden büyük bir sevincin, İçinde durdum./ Her bahara can veren,/ Bir toprak vardı./ Dostlarımı o toprağa bıraktım.

Hatıralarını, yüreğime asarak yürüdüm./ İnsanın sevdiklerini elinden almakla,/ Milletin iradesini elinden almak,/ Aynı yaranın iki yüzüymüş./ Yüzleştim./ Ben,/ Yalnız kendi hürriyetimle/ Hür olmamaya ant içtim.

Sokaklarda, meydanlarda yürüdüm./ Bir gün geldi,/ Kapılar kapandı./ Bir ömrün emeğine/ Bir Mazi'nin hükmü biçildi./ Yola düştüm,/ Yürüdüm./ Yeniden yürüdüm./ Yolun, yolcudan ulu olduğunu öğrenerek yürüdüm.

Sonra, binalara sığmayacak kadar/ Büyüdü yürüdüğümüz yol./ Ardımda kalanlara,/ Öfkemden bir anıt dikmedim./ Çünkü geçmişin hesabında kaybolacak kadar,/ Küçük bir gelecek düşlemedim.

Ben bu milletin yarınına/ Kendimden bir ömür bırakmaya ant içtim./ Hangi ağaç bilir,/ Gölgesinde uyuyacak çocuğun adını?/ Hangi nehir sorar,/ Suyunu içecek insanın kim olduğunu?

En ücra köşeni hep düşledim./ Ey benim güzel memleketim!/ Ben senden,/ Geçmişinin ihtişamını istemedim./ Geleceğinden de/ Kendime bir pay ayırmadım.

Vakti gelip de,/ Bu yolun sonuna vardığımda,/ Birileri çıksın,/ Bıraktığım yerden yürüsün istedim./ Bazı yollar varılacak yere değil,/ Uğruna yürüyenlerin vicdanına çıkar.

Ve ben,/ Kendi vicdanımın önünde,/ Başım dik durabilmek için yürüdüm./ Şimdi ömrümün hangi mevsimindeyim,/ Bilmiyorum./ Bildiğim,/ Memleketin benden alacaklı olduğu.

Bir ömrün hesabını,/ Bir milletin yarınına vermeye geldim./ Doğmamışların, henüz duyulmamış sesini,/ Aynı yürekte taşımaya geldim./ Bana ayrılan ömürden,/ Bana ait olmayan bir gelecek çıkarmaya geldim.

En son insan hakkını alıncaya dek,/ Yolda kalmaya geldim./ Kader diye önümüze koydukları ne varsa,/ Milletin elleriyle, yeniden yazmaya geldim./ Buyursun gelsin gelecek./ Ey gelecek, gözün aydın./ Gözün aydın!/ Hoş geldin!"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgör Özel, konuşmasını "Gelecek milletin elleriyle yeniden yazılıyor ve Anadolu'dan ve Trakya'dan bir çığlık yükseliyor. Batıda da doğuda da yankılanıyor. Milletin gücüyle, milletin sözüyle Türkiye yenileniyor. Türkiye'm yenileniyor" sözleriyle tamamladı.

(Son)