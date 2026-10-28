YENİ Parti Genel Başkanı Özel\'den, fon krizine ilişkin açıklama: "Erdoğan\'ın listeyi teker teker açıklaması lazım"

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin, "80-85 kişilik liste herkeste var ama şimdi görevden alınan bir basın sözcüsü vardı, gerçek ismi yine mahlas isim kullanıyordu, bunun tarafından o kadar çok liste ve isim oraya buraya yollanmış ki o gelen listenin doğruluğundan emin olamıyorsunuz. Mahinur Hanım'ın babasının isminin verilmesi doğruydu. Yanlış çıktı ve neyi gördük? AK Parti'nin elinde liste var ve TC'lerine kadar biliyorlar. Biz isim gizliyor değiliz ama teyit edebilmemiz için doğru olanın, doğru liste elinde olan Erdoğan'ın bu listeyi teker teker açıklaması lazım" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Sermaye piyasasına ilişkin fon soruşturması kapsamında açıklanan ve açıklanmayan isimlerle ilgili bir soru üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Burada, bir iktidar içi hesaplaşmada tarafların birbiri hakkında yaptırdıkları sızdırmalar ve burada sapla samanın birbirine karışması yüzünden çok ciddi bir teyit mekanizmasına ihtiyaç olduğu kesin. İsimler üzerinden iş boşu boşuna magazinleştiriliyor. İşte Mustafa Sandal'ın eşi, eşinin babası... Esas meselenin hangi AK Partililerin aldığından da önemlisi kötü, denetimsiz bir sistem kurulup, liyakatsiz atamalar yapılıp, insanlara da 'Tera fon, Saray'ın Fonu, Tere fon şu üst düzey bürokratların şu bakanların içinde olduğu fon. Herkes orada paraya para katlıyor' deyip bu işlerden kazananlar diyorlar, üst düzey AK Partililerin berberleri, kaybedenler de onların müşterileri en çok. Neden? Çünkü 'Nereye yapalım?' 'Koy Tera'ya, koy şu hisseyi götürecekler' deyip daha sonra berberlerde bolca hisse konuşulur ama ne zaman çıkacağı söylenemeyen genel halk ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın kimi faiz olmasın bu helal kazanç diye baktığı, kimi de herkesin parası buradaymış en garanti şey burada dediği yerde büyük bir vurgun var ve vurgundaki mağduriyeti örten bir magazinleştirme ya da bir tartışma doğru değil.

"GELEN LİSTENİN DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLAMIYORSUNUZ"

Ümit Özlale'nin, Mahinur Hanım'ın babasının ismini açıklaması, aynı isim soyisim doğru hatta MKK numarasına kadar doğru ama TC başka birisi o da Bartınlı bir AK Partili. Sanki bunu hiç olmamış gibi bir fırsata çevirmeye çalıştı iktidar. Ben Ümit Bey'in onu açıklamasını doğru buluyorum. Elinde bir bilgi varsa, net bir bilgi olan siyasetçinin bunu bir kere siyasi etik gereği gizlemesi mümkün değil. Nasıl bir gazeteci kamu yararına olan bir istihbaratı değerlendirmezse mesleğini yapmamış olur, biz de siyasetçi olarak gizlersek suçun bir parçası oluruz. 80-85 kişilik liste hepinizde, sizde de var, herkeste var ama bu listenin şimdi Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından, daha doğrusu yanlış söylemeyeyim böyle deyince de bütün Adalet Bakanlığını da suçlamak olmaz, şimdi görevden alınan bir basın sözcüsü vardı, gerçek ismi yine mahlas isim kullanıyordu, bunun tarafından o kadar çok liste ve isim oraya buraya yollanmış ki o gelen listenin doğruluğundan emin olamıyorsunuz.

"AK PARTİ'NİN ELİNDE LİSTE VAR, TC'LERİNE KADAR BİLİYORLAR"

Mahinur Hanım'ın babasının isminin verilmesi doğruydu. Yanlış çıktı ve neyi gördük? AK Parti'nin elinde liste var ve TC'lerine kadar biliyorlar. Sonradan Mahinur Hanım başladı bağırmaya 'Mağdur oldum da mağdur oldum. Özür dilensin de özür dilensin.' Bazı köşe yazarları yazdı, 'Bu haysiyet cellatlığıdır.' Ben de dedim ki 'Siz Aile Bakanı'sınız.' Bir buçuk yıldır başta İBB davası ve diğer belediyelere yapılan operasyonlarla insanların babalarına, eşlerine, çocuklarına haysiyet cellatlığı yapılıyor. Milletinki 17 aydır sürüyor, sizinki 7 dakika sürdü. Bu 7 dakikadan mağduriyet üretiyorsunuz. Özür mü istiyorsunuz? Ben sizden özür dileyeyim ama siz de gidin Ekrem İmamoğlu'nun babasının bahçesini dozerle kazdılar, 'Senin oğlun hırsız buraya para gömmüş olabilir' diye ya da kuyularda altın aradılar. 6 yaşındaki çocukların sabah 06.00'da kulağındaki altına dedektörle baktılar babasının rüşvetini mi kulağında taşıyor diye. veya 6 yaşındaki çocuk bugün annesinden ayrı Manisa il başkanımız, il başkanı olma suçundan cezaevinde yatırılıyor.

"DOĞRU LİSTE ELİNDE OLAN ERDOĞAN'IN BU LİSTEYİ TEKER TEKER AÇIKLAMASI LAZIM"

6-7 tane isim doğru çıktı bir tanesinde her şey doğru TC'si başka çıktı. Ama odağı saptırıp meseleyi başka bir yere sanki hepsi iftiraymış gibi... Ağrı Dağı kadar gerçek bir şey var. 455 bin tekil yatırımcı 2 milyon kişi buradan, borsadan 5 milyon kişi ve doğrudan bu işin maliyeti 124 milyar dolara çıktı. Bakın, 20 milyardı 90 milyar oldu 110 milyar oldu, 124 milyar dolar doğrudan maliyeti olan bir iş var ve öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki şirketler kolay kredi bulamadıkları için itibarlı şirketler normal şartlarda kendileri bir tahvil oluşturuyorlar ve oluşturdukları tahvile borçlanıyorlar piyasadan, 10 yıldır bu yasal olarak mümkün ve günü gelince de bunu ödüyorlar. Böylelikle uygun kredi yatırımcıdan kendi kendilerine temin etmiş gibi oluyorlardı. Şimdi bu özel sektör tahvili ÖST'lerde ödeyememe sorunları başladı çünkü orayı da düzgün denetlememişler. Ödeyebilecek olana da artık kimse güvenmiyor ve büyük bir sıkıntı, skandal var.

O yüzden biz isim gizliyor değiliz ama teyit edebilmemiz için doğru olanın, doğru liste elinde olan Erdoğan'ın bu listeyi teker teker açıklaması lazım. Yoksa birtakım manipülasyonlar iktidar içindeki iki üç kutubun birbiriyle hesaplaşmasında muhalefeti kullanan ve bunu hem kendi iç hesaplaşmalarında kullanan hem de meselenin odağını çarpıtan bir yaklaşım var. Ona karşı tedbirli davranıyoruz."

"ERDOĞAN SONRASI DÖNEMLE İLGİLİ CİDDİ BİR HESAPLAŞMA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Özgür Özel, "Sizin açıklamalarınızdan da anlıyoruz ki AKP içinde bir fon çatışması var. Bunun tarafları kimler?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Burada isim isim net olarak şunlar bu tarafta, bunlar bu tarafta diyemem ama bir Erdoğan'a çok yakın üst düzey bürokrasi var. Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı ve onunla birlikte İstanbul'dan gelen ve esasen hepimize çok vicdansız ve acımasızca düşmanlık eden bir iktidarın iftirayla sürdürülmesini kendilerine görev edinmiş bir ekip var. Bunun yanında milletvekili grubunda önemli sayıda kişinin olduğu söyleniyor. İşte 60'a yakın milletvekili ya da yakınlarının doğrudan kendilerinin ya da bir aracı hesabıyla bu fonlarda oldukları söyleniyor. Eski bakanlar var.

Ama burada enteresan bir şekilde yargı gücünü kullananların da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla Ankara'dan Adalet Bakanlığı'nın daha düne kadar Adalet Bakanı'nı tanımaksızın doğrudan Erdoğan'la ilişkiyle Türkiye Cumhuriyet Başsavcısı gibi davranan birisi geldi Adalet Bakanı oldu. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hadsizlik yapmakla, sınırlarını aşmakla falan suçluyor. Böyle bir çatışma var. Bunu herkes biliyor.

Emniyete güvenmeyen başsavcılıklar jandarmayla operasyon düzenlemek ne demek, o emniyet müdürlerini ve o ekipleri kim atıyor, o ekiplerin kim haber vereceğini söylüyor yani devletin içinde jandarmanın emniyete güvenmediği ya da bazı savcıların jandarmayla çalıştığı, bazı savcıların emniyetle çalıştığı, Adalet Bakanı'nın daha üç beş ay öncesine kadar sürdürdüğü görevi yapan kişiye o günlerde kendi yetkisini aşıp Adalet Bakanı'nı tanımıyordu şimdi oradaki Cumhuriyet Başsavcısını kendi kontrolünden çıkmakla suçluyor. Böyle işler var. ve genel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki belli ekiplerin adamları, yok ailedeki taraflar, aileyle diğer tarafların bir çatışması ve genel olarak baktığınızda birlikte olup gruplaşan, ekipleşenlerin ortak çıkarları birbirlerine biliyorsunuz en kuvvetli bağ suç ortaklığıdır, en kuvvetli bağlardan bir tanesi birlikte suç işleyenlerin birbirine olan bağlılığıdır. Diğer taraftan da Erdoğan sonrası dönemle ilgili ciddi bir hesaplaşma, kamplaşma, ekipleşme olduğu görülüyor.

"BİR TANESİNİN İSPATI YOK"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kabine üyelerimizin ailelerini hedef alanlar var" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Birincisi Mahinur Hanım 'Babamdan özür dilensin' diyor. Ben de dedim ki 'Mahinur Hanım böyle diyorsun. Ben babanın ellerinden öperim. İstiyorsan ben özür dileyeyim ama sen de dön bu kadar yarattığınız mağdurdan özür dile. Senin baban 7 dakika mağdur kalmış. Bizim arkadaşlarım babaları 17 aydır çocuklarına hırsız deniyor' ve ne deniyordu işte İBB'deki parkelerin arasından avrolar çıkt. Sonradan ne anlaşıldı? Yokmuş öyle bir görüntü. Veya KİPTAŞ'tan daire dağıttınız diyordu. Bir tanesinin ispatı yok. Sonuçta benim de babam var. Öğretmenevine çıkıyor ve bir gece önce 7 tane televizyonda birden ilk önce hem de Adalet Bakanı'nın ağzından Özgür Özel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir benzin istasyonunda buluştu diyor. Beni İçişleri Bakanlığı'nın koruma ekibi koruyor. Sabahleyin 09.00'da Ankara'da evimden alınmış genel merkeze gitmişim gece 19.30'a kadar genel merkezde çalışmışım, kimlerle görüştüğümün ceridesi var herkeste. O ortaya çıkınca 'Pardon öyle değilmiş.'

"'BEN DE BU DUYGUYU ANLAMIŞ OLDUM' DESİN MAHİNUR HANIM'I AYAĞA KALKARAK TEBRİK EDEYİM"

Benim eşim, kızım, annem, babam, kardeşim teyzemler, dayımlar onlar insan değil de bir tek Mahinur Hanım'ın babası mı insan? Fon vurgunu yaptın dendi. 'Yok bu isim benzerliği. İsim, soyisim aynı.'

Tamamen yalanlar üzerine 17 aydır benim arkadaşlarımın her birisinden ayrı ayrı haysiyet cellatlığı yapılıyor. Oradaki benim söylediğim 'Amca çok üzüldüyse ellerinden öperim ama sen de dön başka amcalara bak' diyorum.

Niye yanlış olsun? Aksine tam da hani mesajımın ulaşmasını sağlayacak bir şekilde onların restini restle görüp ondan sonra 'Gel bakalım hadi şimdi sen de bunu yap' dedik. Tık var mı Mahinur Hanım'dan? Aile Bakanı o. 'Evet biz yaşadık. Benim babam bundan üzüldü adı geçince ama bu kadar insanın da annesinin, babasının boşu boşuna üzüldüğü bir yerde ben de bu duyguyu anlamış oldum' desin o zaman Mahinur Hanım'ın kendisini ayağa kalkarak tebrik edeyim. Hadi bu erdemi göstersinler bir göreyim."

"GİDELİM TUTUKLULARA, GÖRÜŞELİM"

Özgür Özel, YENİ Parti'de yapılan fon toplantısı sonrasında, soruşturma kapsamındaki tutukluları ziyaret etme kararı alındığının hatırlatılması ve ziyaretin amacının sorulması üzerine, "Soma Komisyonu'nda ben görev yaptım. En önemli bilgiler Soma'daki tutuklularla cezaevinde komisyonun yaptığı görüşmede rahat rahat soruyorsunuz. Sonra 15 Temmuz Komisyonu biliyorsunuz çalışıyordu tutuklularla görüşme fikrine AK Partililer çok şiddetli şekilde karşı çıktılar ve komisyon o meseleyi yapmadı. Bazı soruların sorulmasını ya da yanıtlarının verilmesini istemiyorlardı" dedi.

Özel, 2011-2015 yılları arasında cezaevi komisyonunda görev yaptığını, komisyonla 178 cezaevine 280 ziyaret yaptıklarını anlattı. Özgür Özel, "Sekiz kitabımız var. Cezaevi şartları ve cezaevindeki bazı mülakatların, bazı sorulara verecek cevapların hakikate ulaşma konusunda ne kadar etkili olduğunu da bilirim. Bu da benim fikrimdi. Madem ki Meclis bir komisyon kurmuyor. Kursa oraya birilerini veririz ve o komisyondan talep ederiz. Gidelim tutuklularla görüşelim ve soru sorarız onlara, seni kim atadı, kim söyledi diye" şeklinde konuştu.

"DOĞRUDAN BİR İSMİ ÖNE ÇIKARMAK İSTEMEM"

"Özellikle görüşmek istediğiniz biri var mı" sorusu üzerine Özel, "Doğrudan bir ismi öne çıkarmak da istemem. Tutarlar şimdi ona da görüşme izni vermezler, bilmem ne yapmazlar. İzin verilip verilmeyeceğini de görürüz" diye konuştu.

Milletvekillerinin, yasama ve denetim olmak üzere iki temel görevi bulunduğunu hatırlatan Özgür Özel, "Milletvekilleri, meclis komisyonu olsa o komisyon marifetiyle giderlerdi. Madem komisyonu kurmuyorlar milletvekillerinin cezaevi ziyaret hakları var. Tutuklu olanların tamamına 10 milletvekilimiz ziyarette bulunacağız" dedi.

Bu ziyaretlerin sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacaklarını, diğer muhalefet partilerine de ileteceklerini aktaran Özel, "Bir dayanışma ziyareti yapacak değiliz. Gerçeğe, hakikate ulaşabilmek için işin o tarafına gidip sorular yönetmek ve cevap almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(SÜRECEK)