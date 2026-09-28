YENİ Parti Genel Başkanı Özel, fon skandalı kriz masasına yarın başkanlık edecek - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Başkanı Özel, fon skandalı kriz masasına yarın başkanlık edecek

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YENİ Parti Genel Başkanı Özel, fon skandalı kriz masasına yarın başkanlık edecek
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Fon skandalına ilişkin kriz masası, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yarın toplanacak. Ekonomi, hukuk ve siyaset alanından isimlerin katılacağı toplantı saat 10.00'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masası toplantısına başkanlık edecek. Ekonomi, hukuk ve siyaset alanından isimlerin yer alacağı toplantı, yarın saat 10.00'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, fon skandalına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere oluşturulan kriz masasını yarın toplayacak.

Özel'in başkanlık edeceği toplantıya Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuzyılmaz, Güldem Atabay, Bihlun Tamaylıgil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Zeynel Emre katılacak.

Kriz masası toplantısı, yarın saat 10.00'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA
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