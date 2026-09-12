Yeni Parti heyeti Kahramanmaraş\'ta, Mullaoğlu acil seçim çağrısı yaptı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Türkiye'de yönetim ve adalet krizi yaşandığını savunarak, "Türkiye'nin acilen seçime ihtiyacı var. Ülke krize girdiğinde en doğru kararı milletimiz verir. Ülke yönetilemez bir noktaya gelmiştir" dedi. Yargının siyaseti dizayn etmemesi gerektiğini belirten Mullaoğlu, hakim ve savcılara hukuk kuralları çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu.

Yeni Parti heyeti, saha çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin kentte yol açtığı sorunların yanı sıra ekonomi, üretim, gelir dağılımı, hukuk ve demokrasi konuları ele alındı.

Toplantıya Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ile il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Yeni Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, heyetin kentte vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyeceğini, tespit ve taleplerin rapor haline getirilerek partinin genel merkezine sunulacağını söyledi.

"YARGININ SİYASİ AMAÇLARLA KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığı ve demokrasiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerle ilgili uyuşmazlıkların seçim kurullarının görev alanına girdiğini belirten Mullaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçimle ilgili işlere ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve en yüksek merci olarak Yüksek Seçim Kurulu bakar. Anayasa'nın yok sayıldığı, kanunda bulunmayan konularda kararların verildiği enteresan bir dönemin içindeyiz. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa ne devletin ne de toplumsal barışın temeli kalır. Bir gün daha iktidarda kalabilmek uğruna devletin işleyişini ortadan kaldıran bir yönetim anlayışını kabul etmek mümkün değildir."

Hakim ve savcıların siyasi talimatlarla değil, hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Mullaoğlu, şunları kaydetti:

"Hakimlerin giydiği cübbede hiçbir siyasi partinin rozeti bulunmaz. Eğer rozet taşımayı seviyorlarsa cübbelerini çıkarıp siyasete girmeliler. Hakim ve savcıların görevi siyaseti dizayn etmek değil, adalet dağıtmaktır. Yargının siyasi amaçlarla kullanılması asla kabul edilemez."

"ANAYASA'NIN BAZI MADDELERİ UYGULANIP BAZILARI YOK SAYILAMAZ"

Anayasa'nın 90'ıncı maddesine dikkati çeken Mullaoğlu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerle iç hukuk hükümlerinin çelişmesi durumunda uluslararası sözleşmelerin esas alınması gerektiğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını eleştiren Mullaoğlu, Anayasa'nın bazı maddelerinin uygulanıp bazılarının yok sayılamayacağını vurguladı.

Yerel yönetimler ve belediye meclis üyeleri üzerinde baskı kurulduğunu öne süren Mullaoğlu, kamu görevlilerine tarafsızlık çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Siz devletin valisisiniz, hükümetin il başkanı değilsiniz. Devleti siyasi amaçlarla kullanamazsınız. Devlet kimsenin babasının malı değildir; 86 milyon insanımızındır. Hepimiz eşit haklara sahibiz."

"ÜLKE YÖNETİLEMEZ BİR NOKTAYA GELMİŞTİR"

Türkiye'de ciddi bir yönetim ve adalet krizi yaşandığını savunan Mullaoğlu, erken seçim çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'nin acilen seçime ihtiyacı var. Seçim yapılmasını istiyoruz. Çünkü ülke krize girdiğinde en doğru kararı milletimiz verir. Bize göre Türkiye'de ciddi bir yönetim ve adalet krizi yaşanıyor. Ülke yönetilemez bir noktaya gelmiştir. Her sabah yepyeni bir sorunla uyanıyoruz."

Yeni Parti'nin farklı siyasi görüşlerden demokratların buluşma alanı olduğunu belirten Mullaoğlu, "Yeni siyaset derken geçmişi yok saymıyoruz. Geçmişe saygı duymakla birlikte bizi birbirimizden ayıran siyasi tanımlamaları ve kimlikleri bir kenara bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.

HALICI: 6 ŞUBAT'TA YALNIZCA BİNALAR YIKILMADI

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da 6 Şubat depremlerinin Kahramanmaraş'ın sosyal ve ekonomik hayatını derinden etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinde yalnızca binalar yıkılmadı; canlarımızı kaybettik, iş yerleri kapandı, mahalleler dağıldı. Esnaf müşterisini, sanayici çalışanını, çocuklar ise okullarını kaybetti. İnsanlar yıllarca emek vererek kurdukları düzenlerinden oldu."

Kahramanmaraş'ın sanayi ve tarım potansiyeline dikkati çeken Halıcı, çiftçi ve sanayicinin planlı üretim modeliyle desteklenmesi, vatandaşların alım gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.