YENİ Parti ilçe başkanlığı ön seçiminde 82 ilçenin 40'ında kurucu başkanlar kaybetti - Son Dakika
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YENİ Parti ilçe başkanlığı ön seçiminde 82 ilçenin 40'ında kurucu başkanlar kaybetti

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YENİ Parti ilçe başkanlığı ön seçiminde 82 ilçenin 40\'ında kurucu başkanlar kaybetti
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YENİ Parti'nin ilçe başkanlığı ön seçimleri dün 174 ilçede başladı, bugün 134 ilçede sürüyor. İlk gün çoklu yarışın yaşandığı 82 ilçenin 40'ında kurucu ilçe başkanları seçimi kaybettiler; Genel Başkan Özgür Özel de Manisa Yunusemre'de oyunu kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, Türkiye'de bir siyasi partinin ilk kez ilçe başkanlarını üyesine sorarak belirlediği ön seçimler dün başladı. Yüksek katılımın olduğu belirtilen ön seçimlerin ilk gününde 174 ilçede üyeler sandık başına gitti. Bugün de 134 ilçede ön seçim heyecanı yaşanıyor.

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği il ve ilçe başkanları ile genel başkanı tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde YENİ Parti üyeleri ilçelerde sandık başına gitti. Türkiye'de bir siyasi partinin ilk kez ilçe başkanlarını üyesine sorarak belirlediği ön seçimler kapsamında dün 174 ilçede üyeler sandık başına gitti.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre 92 ilçede tek başkan adayı seçimlere girerken, ilçelerin 82'sinde en az iki aday yarıştı. Alınan bilgilere göre çoklu yarışın yaşandığı 82 ilçenin 40'ında kurucu ilçe başkanları seçimi kaybetti. YENİ Parti kurmayları, ön seçimlerin ilk gününü "YENİ Parti'nin yeni siyaseti çerçevesinde üyesine verdiği sözü tutmak tabanda büyük bir heyecan yarattı" sözleriyle değerlendirdi. Kurmaylar, il başkanlığı ön seçimlerinde yüksek katılım beklediklerini ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, ilçe başkanlığı ön seçimlerinde üyesi bulunduğu Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oyunu kullandı. Özel, Yunusemre dışında İzmir'in Gaziemir ve Bornova ile Balıkesir'in Karesi ilçelerindeki ön seçime de katıldı. Özel, günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki ön seçimlere de katılacak.

YENİ Parti'de ilçe başkanlığı ön seçimleri bugün de 134 ilçeyle devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Özgür ÖzelYeni PartiYunusemrePartilerPolitikaManisaGüncelSon Dakika

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