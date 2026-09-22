YENİ Parti Kars\'ta, 40 günde 650 bin üyeye ulaştığını açıkladı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, YENİ Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, "Türkiye'nin yeni bir değişime, yeni bir dönüşüme ve yeni bir enerjiye ihtiyacı var. 25 yıldır ülkeyi yöneten iktidar yoruldu. Yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. O yeni hayat sahası inşallah YENİ Parti'dir. YENİ Parti hepimizin partisidir" dedi. Karasu partinin yaklaşık 40 günlük üyelik sürecinde 650 bin üyeye ulaştığını söyledi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sarıgül ve Karasu, İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Selim Belediye Başkanı Barış Koç ile il ve ilçe teşkilatları tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından YENİ Parti Kars İl Başkanlığı'nda ilk kez düzenlenen basın toplantısında Sarıgül ve Karasu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SARIGÜL: "TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ENERJİYE İHTİYACI VAR"

Sarıgül, Türkiye'nin değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti. Sarıgül, 25 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın yorulduğunu ve Türkiye'nin yeni bir "hayat sahasına" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir değişime, bir dönüşüme ve yeni bir enerjiye ihtiyacı var. 25 yıldır ülkeyi yöneten iktidar yoruldu. Yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. O yeni hayat sahası da inşallah YENİ Parti'dir. YENİ Parti hepimizin partisidir. Dün hangi partiye oy vermiş olursak olalım, dün hangi partide görev yapmış olursak olalım, artık YENİ Parti hepimizin partisidir."

YENİ Parti Kars İl Başkanlığı'nın "İktidara Hazırlık Merkezi" olacağını belirten Sarıgül, parti teşkilatlarının çalışmalarına dikkati çekti.

"BAŞARI ÜÇ ŞEYDEN GEÇER: LİDER, KADRO VE PROJE"

YENİ Parti'nin başarısının lider, kadro ve projelerden geçtiğini savunan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Başarı üç şeyden geçiyor. Bir lider, iki kadro, üç proje. Liderimiz bilgisiyle, becerisiyle, enerjisiyle, genç dinamizmiyle ve özellikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, KİT Komisyonu'nda, özellikle Grup Başkanvekilliği dönemindeki Meclis deneyimiyle birlikte son derece başarılı. Her televizyona çıkar, her sorunun cevabını da yiğitçe ve mertçe verir. Kısa süre içerisinde genel başkan olarak geldi ama lider olarak devam ediyor. Ama o liderimizin iyi bir kadrosu olması lazım. Sizler de çok iyi bir kadrosunuz. Sizler ve bizler de proje üreteceğiz ve ürettiğimiz projelerle genel başkanımıza büyük destek vereceğiz."

"TARIMI HOR GÖRÜRSEK YARINI ZOR GÖRÜRÜZ"

Kars'ın tarım ve hayvancılık açısından önemine dikkati çeken Sarıgül, "YENİ Parti iktidarında bilesiniz ki tarım ve hayvancılık en önemli konumuz olacak. Tarımda ve hayvancılıkta çiftçimize mutlaka alım garantisi vereceğiz. Çiftçimiz ne üretirse, ne ekerse onu Tarım Bakanlığı alacak" dedi.

Çiftçinin üretimden uzaklaşmasının ülke açısından sorun oluşturacağını belirten Sarıgül, "Çiftçimiz tarlaya küserse biz inanın ki perişan oluruz. Bu iktidar döneminde Ukrayna çiftçisi kazanıyor. Bu iktidar döneminde Hollanda çiftçisi ve Fransa çiftçisi kazanıyor. YENİ Parti iktidarında Karslı çiftçimiz, Erzincanlı çiftçimiz ve inşallah Sivaslı çiftçimiz kazanacak" diye konuştu.

ULAŞ KARASU: "21 MAYIS'TAN BU YANA ARKAMIZDA HALK VAR"

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da, YENİ Parti olarak 21 Mayıs'ta yürüyüşe başladıklarını belirterek, "Genel merkezden gazlarla, plastik mermilerle çıkıp TBMM'ye, Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde yürüyüşe başladığımızda, barikatları açtığımızda arkamızda kim vardı? Halk vardı" dedi.

Partinin yaklaşık 40 günlük üyelik sürecinde 650 bin üyeye ulaştığını belirten Karasu, şöyle konuştu:

"Paranız yok dediler. Otobüsünüz yok dediler. Binalarınız yok dediler. 'Ne yapacaksınız?' dediler. Halk dedi ki: 'Biz varız.' Sizler dediniz ki: 'Biz varız.' Bu çıktığımız yolda bu sürede hem binaları açtınız, hem binaları donattınız, hem genel merkezi kurdunuz, hem otobüsleri aldınız, hem de iktidara gidecek bu yürüyüşü başlattınız."

YENİ Parti'nin emekli, asgari ücretli, çiftçi, küçük esnaf ve iş insanlarının partisi olduğunu savunan Karasu, ekonomik sorunlara dikkati çekti.

"BU PARTİDEN MİLLETİN İRADESİNE ÇÖKENLER BU KAPIDAN İÇERİ GİREMEYECEKLER"

YENİ Parti'nin farklı siyasi görüşlere sahip kişilere açık olduğunu belirten Karasu, şöyle konuştu:

"Bu partinin kapısı tüm demokratlara açıktır. Bu partinin kapısı tüm milliyetçilere açıktır. Milliyetçi demokratlara da, Kürt demokratlara da, sosyal demokratlara da, Atatürkçülere de bu partinin kapısı sonuna kadar açıktır. Muhafazakar demokratlara açıktır."

Karasu, partinin kapısından kimlerin giremeyeceğine ilişkin ise "Bu kapıdan her gün adaletsizliğine yeni bir adaletsizlik ekleyip, yargıyı kendisine sopa yapıp bu ülkenin seçilmiş belediye başkanlarını cezaevlerinde tutanlar giremeyecek. Bu partinin kapısından bu ülkenin emeğini, alın terini 23 yıldır sömürüp o elde ettiği paraları da yurt dışına kaçıranlar giremeyecekler" dedi.

"TÜRKİYE GÜNLERDİR FON KRİZİNİ KONUŞUYOR"

Karasu, son günlerde gündeme gelen fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İşte görüyorsunuz günlerdir Türkiye fon krizini konuşuyor. Bu krizlerin başında asıl kimler var? Hiç siyasi muhatapları cevap veriyor mu? Siyasi muhatapları bedel ödüyor mu? Siz yıllardır bu tarz firmaları nasıl böyle büyüttünüz? Nasıl bu hale getirdiniz?" diye konuştu.

Devletine güvenerek yatırım yapan vatandaşların mağdur edildiğini savunan Karasu, "Hiçbir bedel ödeyen yok. Siyaseten bedel ödeyen yok" dedi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna değindi. Karasu, "Tabii ki belediye başkanları yargılanabilir. Tabii ki belediye başkanları hakkında da adli makamlar soruşturma yürütebilir. Ama elinizde delil yok. Elinizde kanıt yok. Elinizde herhangi bir belge yok. Utanmıyorsunuz, sıkılmıyorsunuz. İftiracıların ifadeleriyle, yalancı şahitlerin, gizli tanıkların ifadeleriyle bu ülkenin seçilmiş insanlarını, belediye başkanlarını cezaevlerinde terbiye etmeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.