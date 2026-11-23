YENİ Parti'li Karabat, kömürden çıkış takvimi isteyip çocukların akciğerini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Enerji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kömürden çıkış takvimi istedi. Karabat, elektriğin yüzde 33-34'ünün hâlâ kömürden üretildiğini, bunun termik santral bölgelerindeki çocukların akciğeri meselesi olduğunu söyledi.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kömürden çıkış için takvim açıklanmasını isteyerek, "Bu sadece bir iklim meselesi değil. Termik santral bölgelerinde yaşayan çocukların akciğeri meselesi" dedi.
Karabat, "Vatandaş bir takvim bekliyor. Sanayici bekliyor, başkası bekliyor. Bir zam takviminiz var mı? Ama vatandaş esas sizden bir zam takvimi değil, mesela kömürden çıkış takvimini bekliyor. Vatandaş sizden madenlere ruhsat takvimini değil, köylüyle masaya oturup gerçekten doğa dostu bir madenciliği nasıl yapacağınızı konuşmak istiyor. Vatandaş bir fatura takvimi değil, enerji yoksulluğunu bitirme takvimini sizden bekliyor" diye konuştu.
Enerji yoksulluğunun giderek büyüdüğünü ifade eden Karabat, "Enerji pahalılaştıkça millet, hiç siz hissetmeden yeniden sobayla ısınmaya, insanlar yeniden tek odalı evlerde ısınmaya doğru dönüyor. Dolayısıyla gizli bir enerji yoksulluğu kavramının büyüdüğünü sizlerle paylaşmak isterim" dedi.
"KÖMÜRDEN ÇIKIŞ İÇİN BİR TARİH GEREKİR"
Geçen hafta Antalya'da düzenlenen COP31'de güneş panelleri ve güneş tarlalarının sergilendiğini belirten Karabat, Bakanlığın verilerine göre elektriğin yüzde 33-34'ünün hala kömürden üretildiğini söyledi.
Karabat, kömürden çıkış için takvim açıklanmasını isteyerek, "Mevcut termik santrallerin de genişletmesini planladığınız bir ortamda bunu nasıl yapacağınızı açıkçası merak ediyoruz. Bu sadece bir iklim meselesi değil. Termik santral bölgelerinde yaşayan çocukların akciğeri meselesi. Artan sağlık harcamaları meselesi, çarpanı olan bir mesele" ifadelerini kullandı.
Karabat, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık kasabasında yerleşim alanının tamamına maden ruhsatı verildiğini, konuyu yargıya taşıdıklarını ve mahkemenin hem sahayı hem saha ruhsatını iptal ettiğini belirterek, "O bölgeye bir gidin. Endemik bitki gerçekliği var, koparsa vatandaşa 250 bin lira ceza kesiliyor. Buna rağmen Hollandalı'nın kedileri rahat etsin diye maden ruhsatı veriliyor ya. Bizim kedilerimiz ne olacak, bizim kedilerin suçu ne?" dedi.
Tokat'taki maden ruhsatlarının tarım, orman ve mera alanları üzerindeki etkisine ilişkin verileri de paylaşan Karabat, "Tokat'ta maden ruhsatı verilmiş tarım alanlarının yüzde 27'si, ormanların yüzde 44'ü, meraların yüzde 56'sı. Bu kadar bonkör olunur mu ya? Madencilik bir kere stratejik bir iş. Bu yönüyle çok milli bir iş. Bu madenler kime veriliyor" diye konuştu.
AKKUYU İÇİN ALIM GARANTİSİNİ SORDU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin hükümetler arası anlaşmada kilovatsaat başına 12,35 dolar sent alım garantisi bulunduğunu belirten Karabat, "Bugün piyasa fiyatlarıyla yıllarca halkın sırtında olacak. Gecikmenin bir maliyeti yok mu? Bu maliyeti kim karşılayacak? Sözleşmenin tamamını bu meclise sunmayı düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Karabat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın COP31 sırasında verdiği bir televizyon röportajında TPAO, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve Eti Maden'in halka arz edileceğini ve THY'nin örnek alınacağını açıkladığını anımsatarak, bu planın ayrıntılarının açıklanmasını istedi. Bu şirketlerin halka arzında SPK'ya mı güvenildiğini soran Karabat, Bakan'a ayrıca şu soruları yöneltti:
"Bu beş şirkette kamu payının alt sınırı ne olacak? Fon mağdurlarının zararı tamamen karşılanmadan yeni bir halka arz yapılacak mı? 24 bine yakın çalışanın kadro, statü ve toplu sözleşme hakları için hangi yasal güvenceyi getireceksiniz? Düzenleme ayrı bir kanunla mı yapacaksınız, torba kanunla mı yapacaksınız? Satılacak hisse oranları ve takvim Meclis'le paylaşılacak mı? Halka arzdan sonra BOTAŞ'ın tarife politikası değişecek mi? Dolayısıyla faturanın etkisini hesapladınız mı?"
DEDAŞ'IN ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ ELEŞTİRDİ
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'da çiftçilerin tarımsal sulama için yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcunun 51 milyar liraya dayandığını söyledi. DEDAŞ'ın çiftçilerin elektriğini kestiğini, sulama yapılamadığı için ekinlerin tarlada kaldığını ifade eden Kaya, şirketin köylüleri toplu biçimde cezalandırdığını savundu.
Sur ilçesine bağlı Kozan, Kabasakal, Aslanoğlu ve Tanoğlu mahallelerinde yaklaşık 15 gündür elektrik kesintileri yaşandığını aktaran Kaya, mahalle sakinlerinin elektriğin günde yalnızca 4-5 saat verildiğini söylediğini belirtti.
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