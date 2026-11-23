Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kömürden çıkış için takvim açıklanmasını isteyerek, "Bu sadece bir iklim meselesi değil. Termik santral bölgelerinde yaşayan çocukların akciğeri meselesi" dedi.