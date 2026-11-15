YENİ Parti Meclisi adayı Bozo, engelli hakları için yeni başlangıç yapıyoruz dedi

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Parti Meclisi'ne Genel Başkan Özgür Özel'in listesinden aday gösterilen hak savunucusu Elif Gamze Bozo, "Ülkemiz için de güzel şeyler olacağına inanıyorum. Sosyal politikalar anlamında, engelli hakları konusunda partimizin daha iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum. Yıllardır verdiğimiz hak temelli mücadeleyi daha üst seviyeye çıkarmak, kaybettiğimiz haklarımızı almak için yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

YENİ Parti Parti Meclisi'ne Genel Başkan Özgür Özel'in listesindan aday gösterilen hak savunucusu Elif Gamze Bozo, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle yeni görev hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için de güzel şeyler olacağına inanıyorum. Sosyal politikalar anlamında, engelli hakları konusunda partimizin daha iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum. Yıllardır verdiğimiz hak temelli mücadeleyi daha üst seviyeye çıkarmak, kaybettiğimiz haklarımızı almak için yeni bir başlangıç yapıyoruz."