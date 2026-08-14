Yeni Parti Ulaş İlçe Binası Açıldı - Son Dakika
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Yeni Parti Ulaş İlçe Binası Açıldı

Yeni Parti Ulaş İlçe Binası Açıldı
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Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yeni Parti Ulaş İlçe Başkanlığı binasını açtı ve partililerle buluştu.

Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin Ulaş İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Karasu, parti teşkilatının ve binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Karasu, kurdele kesiminin ardından partililer ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeni Parti İl Başkanı Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanı İsmail Sarıtaş, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Parti Ulaş İlçe Binası Açıldı - Son Dakika

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