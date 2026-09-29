YENİ Partili Akdoğan, Sayan Kaya\'ya dönük iddialara 200 TL\'lik banknotla değindi

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik "fonda manipülasyon" iddialarına değinirken 200 Türk lirasını göstererek, "AK Partili eski bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın borsa vurgunu bakın ne kadar, 16 santimden hesap edin; Muğla'dan Ağrı'ya yol oluyor" dedi.

Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında, 200 liralık banknotu gösterdi ve şunları söyledi:

"AK Partili eski bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın borsa vurgunu bakın ne kadar, 16 santimden hesap edin; Muğla'dan Ağrı'ya yol oluyor. Herkes soruyor, 'Eski parayla ne' diye; katrilyon oluyor."