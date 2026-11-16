YENİ Partili Bilici, Silivri\'de tutuklu İmamoğlu ve Şahan\'ı ziyaret etti

(İSTANBUL) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı Silivri'de ziyaret etti. Bilici, "Demir kapılar umudu, dört duvar milletin iradesini hapsedemez" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seçilmiş belediye başkanlarını cezaevinde ziyaret etmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Demir kapılar umudu, dört duvar milletin iradesini hapsedemez! Silivri'de tutsak tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ı ziyaret ettim. İnsanın yüreği burkuluyor. Milletin oylarıyla seçilmiş başkanlarımızı makamlarında, halkın arasında görmek isterken cezaevi kapılarında ziyaret ediyoruz. Ama Resul Başkanımızın dediği gibi: 'Özgür, aydınlık günlerde güzel Adana'da buluşmak umuduyla…' O günler gelecek. Adana'mızda, özgürce, omuz omuza yeniden buluşacağız."