YENİ Partili Bülbül, Mersin'deki operasyonda bir kadının görüntülerini TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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YENİ Partili Bülbül, Mersin'deki operasyonda bir kadının görüntülerini TBMM'ye taşıdı

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YENİ Partili Bülbül, Mersin\'deki operasyonda bir kadının görüntülerini TBMM\'ye taşıdı
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YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin yayımlanmasını TBMM gündemine taşıdı. Bakan Mustafa Çiftçi'ye görüntülerin kim tarafından kaydedildiğini ve soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "Görüntülerin kaydedilmesi ve sosyal medyada yayımlanması için kim tarafından talimat verilmiştir? Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla ilgili Bakanlığınızca idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır" diye sordu.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evinin kapısını açtığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bülbül, görüntülerin servis edilmesinin ve özel hayatının teşhir edilemesinin kamuoyunda ciddi endişe yarattığını vurguladı.

Bülbül, "Görüntülerin kim tarafından, hangi yetki ve amaçla kaydedildiğinin ve kimlere aktarıldığının açıklığa kavuşturulması; kolluk işlemlerinde hukuka uygunluk ve tarafsızlık bakımından önem taşımaktadır. Anayasa'nın 10'uncu maddesi idareye kanun önünde eşitlik yükümlülüğü getirmekte; 17'nci ve 20'nci maddeleri kişinin maddi ve manevi varlığı ile özel hayatını, 38'inci maddesi ise masumiyet karinesini güvence altına almaktadır. Bu güvencelerin, kadınların hakları ve kamu gücünün kullanımında siyasi ayrım gözetilmemesi bakımından kolluk işlemlerine nasıl yansıdığı açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.

Bülbül, Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"- Söz konusu görüntülerin kaydedilmesi ve sosyal medyada yayımlanması hangi kolluk biriminin ve hangi görevlilerin sorumluluğundadır?

Görüntülerin kaydedilmesi ve sosyal medyada yayımlanması için kim tarafından talimat verilmiştir? Bu paylaşım hangi yetki ve kamu yararı gerekçesine dayandırılmıştır?

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla ilgili Bakanlığınızca idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Sorumlular hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

Şüphelilerin ve ailelerinin mahremiyetini korumak, soruşturma kesinleşmeden kişilerin kamuoyu önünde suçlu ilan edilmesini önlemek amacıyla kolluk birimlerine verilmiş bağlayıcı talimat ve uygulama kuralları nelerdir?

Kadınların mahremiyetini, insan onurunu ve güvenliğini korumak için operasyonlarda kolluk görevlilerinin uyması gereken özel kurallar nelerdir? Söz konusu olayda bu kurallara uyulmuş mudur?

Muhalif belediye başkanları ve siyasetçiler hakkındaki operasyonlarda kişilerin görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesi, kolluk gücünün siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı yönünde kaygı yaratmaktadır. Bakanlığınız, kolluk işlemlerinde siyasi kimlik gözetilmeksizin eşit ve tarafsız davranıldığını hangi denetim mekanizmalarıyla güvence altına almaktadır?

Görüntülerin sosyal medya ve diğer dijital mecralardan kaldırılması, ayrıca mağdurun ve ailesinin daha fazla teşhir edilmesinin önlenmesi için Bakanlığınızca işlem yapılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA
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