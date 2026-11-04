YENİ Partili Gökçek, ilk dokuz ayda 65 çocuğun iş cinayetinde öldüğünü belirtti

Haber: Batuhan Dükel

(TBMM) - YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 için talep ettiği bütçenin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 435 daha yüksek olduğunu belirterek "Kaç kadın sigortalı işe girecek? Kaç kadın emekli olabilecek?" diye sordu. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise "Bir ülkede 65 çocuk ekmek parası kazanmak için can vermiş" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı.

YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, bakanlığın 2027 yılı için talep ettiği bütçeyi geçen yılın bütçesiyle karşılaştırarak "Artış yaklaşık yüzde 435. Peki kadınların hayatında bu bütçe artışı ne değiştirecek? Kaç kadın sigortalı işe girecek? Kaç kadın emekli olabilecek?" diye sordu.

"BİR KADINA ÇALIŞ DEMEK KOLAY, ÇOCUĞUNA KİM BAKACAK?"

Çalışan kadınların yüzde 30'unun kayıt dışı olduğunu, tarımda bu oranın yüzde 92'ye çıktığını belirten Kaya, tarlada çalışan kadınların eve döndüklerinde de çocuk, hasta ve yaşlı bakımını üstlendiklerini söyledi. Yıllarca çalıştığı halde primi eksik olduğu için emekli olamayan kadınlara dikkati çeken Kaya, "Kadının ömrü zaten çalışarak geçmiş. Daha ne yapsın Sayın Bakan?" dedi.

Kaya, işveren prim teşvikleri için öngörülen 353 milyar 900 milyon liralık destekten kaç kadının yararlanacağını sordu. Kreş ücretlerinin kadınların kazancını götürdüğünü söyleyen Kaya, "Bir kadına çalış demek kolay. Çocuğuna kim bakacak? Kreş ücretini nasıl ödeyecek? Sizin çözümünüz ne?" diye konuştu. Kaya, çocuk, hasta veya yaşlı baktığı için ücretli bir işte çalışamayan kadınların kendi adlarına sosyal güvenceye nasıl kavuşacağını da Işıkhan'a sordu.

"BİR ÜLKEDE 65 ÇOCUK EKMEK PARASI KAZANMAK İÇİN CAN VERMİŞ"

Kaya'nın ardından söz alan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, yılın ilk dokuz ayında 18 yaşın altında 65 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini, bu çocuklardan 23'ünün 14 yaşından küçük olduğunu söyledi.

Bakanlığın performans raporlarına değinen Gökçek, çocuk işçiliğiyle mücadele için 2023'te ayrılan 41 milyon liranın 33,9 milyon lirasının harcandığını belirtti. Gökçek, 2024'te ise bu amaçla 28,6 milyon lira ayrıldığını ve 14,4 milyon lira harcandığını söyledi. Çocuk işçiliğiyle mücadeleye ayrılan kaynağın düşürülmesini eleştiren Gökçek, Işıkhan'a, "Bir ülkede 65 çocuk ekmek parası kazanmak için can vermiş. ve siz Çalışma Bakanı olarak o koltukta oturmaya devam edebiliyorsunuz" diye seslendi.

Emekli aylıklarının düşüklüğünü eleştiren Gökçek, yılın ilk dokuz ayında 65 yaşın üzerinde 108 kişinin çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi. Asgari ücretin daha işçilerin eline geçmeden açlık sınırının altına düştüğünü belirten Gökçek, yeni asgari ücretin de ilk aydan açlık sınırının altında kalıp kalmayacağını sordu.

GERGERLİOĞLU DİLOVASI DAVASINDA AİLELERİN BAKAN IŞIKHAN'A TEPKİSİNİ AKTARDI

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposunda çıkan yangına ilişkin davanın duruşmasına katıldığını belirtti. Gergerlioğlu, duruşmadaki mağdurların Bakan Işıkhan'a beddua ettiğini söyledi. Gergerlioğlu'nun aktarımına göre mağdurlar, yangından önce iş yerinin mühürlenmesi ya da kapatılması için CİMER'e ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına defalarca başvurduklarını, ancak hiçbir işlem yapılmadığını anlattı.

Gergerlioğlu, yangın çıktığı sırada annesiyle telefonda konuşan bir kişinin, oradaki kadınların çığlıklarını hayatı boyunca unutamayacağını söylediğini aktardı. Işıkhan'a "Bakın bütün bu insanlar sizin ihmaliniz yüzünden öldü" diyen Gergerlioğlu, yangının ardından açığa alınan yöneticilerin neden görevlerine iade edildiğini sordu ve Işıkhan'ı istifaya çağırdı.

"SGK'NIN MALİ DENGESİ İYİLEŞİRKEN EMEKLİNİN GEÇİM KOŞULLARI NEDEN İYİLEŞMİYOR?"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Işıkhan'ın sunumunda SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranını yüzde 88 olarak açıkladığını belirterek "SGK'nın mali dengesi iyileşirken emeklinin geçim koşulları neden iyileşmiyor?" diye sordu. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu belirten Kış, yıllarca prim ödeyen emeklilerin kiralarını ve faturalarını ödemekte zorlandığını söyledi. Kış, 2027 için hazırlanan düzenlemeye ilişkin "Bu düzenleme kaç emekliyi kapsayacak? En düşük aylık ne kadar olacak?" sorularını yöneltti.

Kış, Bağ-Kur'luların emekliliği için aranan prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin takvimi de sordu. Gaziantep'te 17 yaşındaki bir öğrencinin Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışmaya başladığı ilk gün bir inşaatta hayatını kaybettiğini belirten Kış, o iş yerinin daha önce denetlenip denetlenmediğini sordu. Kış, "Ölümle sonuçlanan iş kazalarının yaşandığı iş yerlerinden kaçı daha önce denetlenmişti?" dedi.

"KAYNAKLAR HANGİ BÖLGEYE, HANGİ ÇALIŞANA, HANGİ PROGRAMLA ULAŞACAK?"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, bir kömür madeni kapandığında madencilerin yanı sıra ailelerinin, bölge esnafının ve nakliyecilerin de gelir kaybına uğradığını belirtti. Kömürden kademeli çıkış sürecinde çalışanların işini ve gelirini korumayı amaçlayan adil geçiş planı için somut bir takvim isteyen Rızvanoğlu, "Kaynaklar hangi bölgeye, hangi çalışana, hangi programla ulaşacak?" diye sordu. Rızvanoğlu, 2027 bütçesinden bu amaçla ne kadar kaynak ayrıldığını, çalışanlara mesai saatleri içinde mesleki eğitim, gelir desteği ve yeni bir işe yerleşme imkanı sağlanıp sağlanmayacağını sordu.

Yapay zeka ve otomasyonun istihdama etkilerine de değinen Rızvanoğlu, bakanlığın hangi mesleklerin nasıl etkileneceğine ilişkin bir çalışma yapıp yapmadığını sordu. Rızvanoğlu, işe alımda ve performans değerlendirmesinde kullanılan algoritmaların kararlarına çalışanların nasıl itiraz edebileceğini de gündeme getirdi.

"BİR GÜNLÜK FARKIN KARŞILIĞI YILLARCA BEKLEMEK OLMAMALIDIR"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, staj ve çıraklık döneminde çalışmaya başlayanların o tarihte açılan sigorta kayıtlarının emeklilik hesabında esas alınmasını istedi. Sigorta kaydı 1998'de açıldığı halde emeklilik hesabında hizmet başlangıcı 2000 olarak görünen bir yurttaşı örnek veren Dinçer, "Bu vatandaş 1998 yılında mı çalışmaya başladı? Yoksa 2000 yılında mı? Devletin bir kaydı 1998 diyor, emeklilik hesabı 2000 diyor" dedi.

Dinçer, aynı iş yerinde aynı koşullarda çalışan iki kişinin sigorta başlangıçları arasındaki bir günlük fark nedeniyle yıllar arayla emekli olabildiğini belirtti. Işıkhan'a "Sayın Bakan, bir günlük farkın karşılığı yıllarca beklemek olmamalıdır" diye seslenen Dinçer, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmasını istedi.