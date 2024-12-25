Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi - Son Dakika
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Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

25.12.2024 01:46
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Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında 23 Aralık'ta 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Erzincan ve Erzurum'da durduktan sonra yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'te Kars Tren Garı'na ulaşan yolcular, çiçeklerle karşılandı. Kentin yöresel ürünlerini tadan yolcular, kendilerini karşılayan Karslı aşıklar ile Kafkas Halk Oyunları ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlama nedeniyle, karışlamadaki çalgı ve gösteriler iptal edildi.

Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin gazi Kars'a, şehitler diyarına, Ani'ye, ilk Türk şehrine ve lezzetler diyarına geldiğini söyledi.

Kazasız, belasız ve bereketli bir sezon dileyen Polat, "Turistik Doğu Ekspresi ile gazi Kars'ımız turizmde çok önemli bir destinasyon noktası oldu. Bu seferlerin başlamasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, patlama nedeniyle treni müziksiz ve eğlencesiz karşıladıklarını belirtti.

TCDD Taşımacılık AŞ Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Akçay ise Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktığını dile getirerek, "Erzurum ve Erzincan'da mola verdik, gelen yolcular inşallah Kars'ın hem gastronomisini tadacaklar hem de tarihi ve kültürel yerlerini gezecekler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi - Son Dakika

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