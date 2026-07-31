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Yeni Yavru Zebra Park'ta!

Yeni Yavru Zebra Park\'ta!
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Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda doğan yavru zebra ile hayvan sayısı 584'e ulaştı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda hayvan sayısı, yeni doğan zebrayla birlikte 584'e yükseldi. Yavru zebranın ismini ziyaretçiler belirleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 1 milyon metrekarelik alanda hizmete açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda 65 farklı tür ve ırktan hayvan bulunuyor. Parkta yeni dünyaya gelen yavru zebra ile birlikte hayvan sayısı 584'e yükseldi. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre boyunda doğan zebranın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi İbrahim Duman, anne ve yavrunun bakım ve gözlem sürecinin veterinerler ile hayvan bakıcıları tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Duman, "Gebe olan zebramız dişi bir yavru dünyaya getirdi. Zebralar at ve eşek ailesinden olan yabani bir hayvandır. Bize alışma sürecinde ilk başta bayağı bir zorluk yaşadık. Fakat bakıcılarımızın hayvana yaklaşımı, ses tonları ve alakaları doğrultusunda ortama alışmaya başladı. Kendisinin şu anda bulunduğu alan oldukça geniş. Dışarıdan kesinlikle kendisini rahatsız edebilecek unsurlar yok. Güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yeni doğan zebramızı büyüteceğiz" dedi.

Duman, yavru zebranın isminin ise parkı ziyaret edenlerin önerileriyle belirleneceğini söyledi. Duman, ziyaretçilerin 'Pijamalı', 'Çizgili', 'Temmuz' ve 'Yaz' gibi isimler önerdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeni Yavru Zebra Park'ta! - Son Dakika

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