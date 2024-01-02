Yeni Yılda Yapılan Zamlar Asgari Ücreti Eritti

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, " Edirne'den Kars'a, benzinden çaya her şey zamlandı. Sigaraya 2 TL, çaya yüzde 10-35, şekere yüzde 12, kahveye yüzde 21, mutfak tüpüne 45-50 TL, damacana suya yüzde 30, tüm ilaçlara yüzde 25, kuaför ve berber hizmetlerine yüzde 25-50, IMEI kayıt ücretine yüzde 58, araç muayene ücretlerine yüzde 55 zam geldi. Bu gece yarısından sonra; benzin fiyatlarına en az 2,25 TL, motorin fiyatlarına ise 2,11 TL zam gelmesi bekleniyor. Çalışan daha asgari ücreti cebine koymadan; emeklinin, memurun zammı daha açıklanmadan gelen bu zamlar zaten ücretleri eritti. İktidar adeta kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Yeni gelecek zamlarla birlikte yaşanan ekonomik krizin daha da derinleşeceği ortada. 2024 yılında dar gelirli ve emeklilerin tek hedefi hayatta kalmaya çalışmak olacak" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yeni yılda yapılan zamlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan zamlarla asgari ücretlinin maaşının daha cebine girmeden eridiğini belirten Başevirgen açıklamasında şunları dile getirdi:

"2024 YILINDA DAR GELİRLİ VE EMEKLİLERİN TEK HEDEFİ HAYATTA KALMAYA ÇALIŞMAK OLACAK"

"Edirne'den Kars'a, benzinden çaya her şey zamlandı. Sigaraya 2 TL, çaya yüzde 10-35, şekere yüzde 12, kahveye yüzde 21, mutfak tüpüne 45-50 TL, damacana suya yüzde 30, tüm ilaçlara yüzde 25, kuaför ve berber hizmetlerine yüzde 25-50, IMEI kayıt ücretine yüzde 58, araç muayene ücretlerine yüzde 55 zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yaptı. At yarışı bahisleri, araç muayene ücretleri, sigara, bazı illerde ekmek fiyatları, köprü geçiş ücretleri, sayaçların tamir ve ayar ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zamlandı. Bu gece yarısından sonra; benzin fiyatlarına en az 2,25 TL, motorin fiyatlarına ise 2,11 TL zam gelmesi bekleniyor. Çalışan daha asgari ücreti cebine koymadan; emeklinin, memurun zammı daha açıklanmadan gelen bu zamlar zaten ücretleri eritti. İktidar adeta kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Yeni gelecek zamlarla birlikte yaşanan ekonomik krizin daha da derinleşeceği ortada. 2024 yılında dar gelirli ve emeklilerin tek hedefi hayatta kalmaya çalışmak olacak.

"VATANDAŞIN BANKALARA DAHA DA FAZLA BORÇLANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMADI"

Geçim derdine düşen halk, borca sarıldı. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 15-22 Aralık haftasında 37,3 milyar lira daha artarak 2 trilyon 656 milyar lira oldu. Yılın son haftasında tüketici kredilerinde 16,7 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 20,6 milyar liralık artış yaşandı. Yılbaşından bu yana tüketici kredileri yüzde 37,6 oranında artarak 1 trilyon 541 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 145,7 oranında artarak 1 trilyon 115 milyar liraya yükseldi. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 45,4 milyar oldu. Takipteki kredilerde yılbaşından bu yana ise 15,2 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşın ne yazık ki bankalara daha da fazla borçlanmaktan başka çaresi kalmadı. Bu kısır döngüden çıkılması da imkansız hale geldi."