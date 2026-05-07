Yeni Yol Partili Özdağ: Faili Meçhul Cinayetler Toplumsal Barışı Sarsıyor

(TBMM) - Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi hakkında değerlendirme yapan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin münferit olaylar olmaktan ziyade belirli dönemlerde yoğunlaşan, siyasal atmosferi şekillendiren ve toplumsal psikolojiyi etkileyen olaylar olduğunu söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de "faili meçhul" kavramının çoğu zaman teknik bir hukuki tanımı aştığını belirten Özdağ, "Bu ülkede pek çok cinayet gerçekten faili bilinmediği için değil, faili bilindiği halde ortaya çıkarılmadığı, üzerine gidilmediği, soruşturmanın derinleştirilmediği ya da çeşitli gerekçelerle üstünlüğün örtüldüğü için faili meçhul kalmıştır. Bu nedenle bizler diyoruz ki, bu dosyaların önemli bir kısmı aslında faili meçhul değil. Doğrudan doğruya faili meşhur ama yargılanmamış dosyalardır" ifadelerini kullandı.

"Bu dosyalar neden şimdi tetkik ediliyor?"

Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma dairesi kurulduğunu anımsatan Özdağ, "Kurul kurulsun. Kıymetli buluyoruz. Ancak şunu sormadan edemiyoruz. Yahu bu ülkede iktidar mı değişti? Daha önceki bakanlar bu dosyaları neden incelemediler" diye sordu. Kurulan başkanlık kapsamında 81 ilde yapılan taramalarda 75 ilde 638 soruşturma dosyası ve 693 maktule ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Özdağ, "Bu rakamlar basit, sıradan istatistikler değildir. Ancak burada aslı sorulması gereken soru şudur: Bu dosyalar neden şimdi tetkik ediliyor? Bugüne kadar neden beklenmiştir? Bu irade neden daha önce ortaya konulmadı" dedi.

"Toplumsal hafızayı hedef alan bu cinayetlerde zaman aşımı uygulanmamalı"

"Zaman aşımı doldu. Yapacak bir şey yok yaklaşımı hukukun ruhuna aykırıdır" diyen Özdağ, "Çünkü bazı suçlar vardır ki sadece bireylere karşı işlemiş suçlar değildir. Bu suçlar topluma karşı işlenmiştir. Demokrasiye karşı işlenmiştir. Kamu düzenine karşı işlenmiştir" ifadelerini kullandı. Siyasal nitelik taşıyan faili meçhul cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması gerektiğini savunan Özdağ, "Dünyada bunun örnekleri vardır. İnsanlığa karşı suçlarda nasıl zaman aşımı uygulanmıyorsa toplumsal hafızayı hedef alan bu cinayetlerde de uygulanmamalıdır" dedi."

Türkiye'nin yakın tarihindeki çeşitli siyasi cinayetlere değinen Özdağ, eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, gazeteci Abdi İpekçi, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, iş insanı Özdemir Sabancı, gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, gazeteci Hrant Dink ve BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili suikastları hatırlattı.

Özdağ, "Türkiye'de bakın olayları istenirse istendiği zaman Emniyet de yargıç Adalet Bakanlığı da istediğini çok rahat bir şekilde oraya çıkarabilecek kadar güce sahip. Ama bazı konularda bazı siyasal davalarda veya bazı konularda siyaset kurumunun bunların üzerinde vesayetçilere soyunduğunu gözlemlediğimi bizzat söyleyeyim size" ifadelerini kullandı.

"Bir dosyada adalet gecikiyorsa, o dosya sadece hukuki bir mesele olmaktan çıkar, toplumsal bir yaraya dönüşür"

"Türkiye'de faili meçhul cinayetler, münferit olaylar olmaktan ziyade belirli dönemlerde yoğunlaşan, siyasal atmosferi şekillendiren ve toplumsal psikolojiyi etkileyen olaylardır. Adalet gecikmemelidir. Adalet eksik işlememelidir. Adalet seçici olmamalıdır. Türkiye bugün ne yazık ki sadece ekonomik alanda değil; hukuk, adalet ve faili meçhul alanında da 90'lı yılların karanlık atmosferini hatırlatan bir tabloyla maalesef karşı karşıyadır" diyen Özdağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:"

"Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Şunu açıkça söylemek zorundayız: Bir dosyada adalet gecikiyorsa, o dosya sadece hukuki bir mesele olmaktan çıkar, toplumsal bir yaraya dönüşür. ve daha da önemlisi, bir aile yıllarca tek başına adalet aramak zorunda kalıyorsa ortada bir sistem sorunu var demektir. Bu hangi olayda oldu? Onlarca olayda anneler, babalar çocuklarının nasıl öldürüldüğünü, nasıl intihara zorlandıklarını araştırmakla hayatlarını tamamladılar ve hayatları böyle geçiyor. Bugün buradan sadece eleştiri yapmıyoruz. Aynı zamanda somut öneriler de sunuyoruz. Faili meçhul ve siyasal nitelikli cinayetler için özel yetkili, bağımsız ve sürekli çalışan bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Şimdi kurulduğu söylenmektedir. Bu kurulun içerisinde bence barolardan da insanlar olmalıdır ve tesadüfi yöntemle seçilmelidir."

"Komisyon çalışmaları şeffaf olmalı"

Aynı zamanda önemli büyük barolardan da temsilcilerin burada olması gerekmektedir. Bu komisyonun çalışmaları şeffaf olmalı, düzenli olarak kamuoyuna raporlar sunulmalıdır. Kolluk kuvvetleri ile yargı arasındaki koordinasyon güçlendirilmelidir. Delil karartma, görevi kötüye kullanma ve ihmal iddiaları titizlikle soruşturulmalıdır. Tanık koruma mekanizmaları etkin hale getirilmelidir. ve belki de en önemlisi, bu dosyalar siyasi etkilerden tamamen arındırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet sadece mahkeme salonlarında dağıtılan bir kavram değildir. Adalet, bir toplumun ortak vicdanında hayat bulur. Eğer o vicdan yaralanmışsa, en güçlü hukuk sistemi bile o yarayı tek başına iyileştiremez ve saramaz. Bizler buradan bir çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin geçmişi ile yüzleşmekten korkmayın. Hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmaktan çekinmeyin. Adaletin önüne konulan hiçbir engeli kabul etmeyin. Çünkü gerçek şudur: Adalet ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur."