Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ve Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, güvenlik ve ticaret konularını görüştü

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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkeyi ziyaret eden Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bölgesel ve küresel güvenliği ele aldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Fiji, Yeni Zelanda ve Doğu Timor'a 5 günlük resmi ziyareti kapsamında Yeni Zelanda'da Başbakan Luxon ile bir araya geldi.

Luxon, X sosyal medya hesabında, Murmu ile görüşmesinden bir fotoğraf paylaşarak Yeni Zelanda ve Hindistan arasında "anlamlı bağlantılar kurmaya devam ettiklerini" belirtti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu da X paylaşımında, kültürel ilişkileri derinleştirme konusu ile bölgesel ve küresel güvenliğe bağlılıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla gümrük süreçlerine ilişkin bir anlaşma imzalanacağı bildirildi.