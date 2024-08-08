Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ve Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, güvenlik ve ticaret konularını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ve Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, güvenlik ve ticaret konularını görüştü

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldı. Murmu'nun Yeni Zelanda ziyareti kapsamında Başbakan Luxon ile yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

08.08.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkeyi ziyaret eden Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bölgesel ve küresel güvenliği ele aldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Fiji, Yeni Zelanda ve Doğu Timor'a 5 günlük resmi ziyareti kapsamında Yeni Zelanda'da Başbakan Luxon ile bir araya geldi.

Luxon, X sosyal medya hesabında, Murmu ile görüşmesinden bir fotoğraf paylaşarak Yeni Zelanda ve Hindistan arasında "anlamlı bağlantılar kurmaya devam ettiklerini" belirtti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu da X paylaşımında, kültürel ilişkileri derinleştirme konusu ile bölgesel ve küresel güvenliğe bağlılıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla gümrük süreçlerine ilişkin bir anlaşma imzalanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Hindistan, Uluslararası, Güvenlik, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ve Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, güvenlik ve ticaret konularını görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ve Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, güvenlik ve ticaret konularını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement