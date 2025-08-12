Yeni Zelanda'da Yeşil Parti Liderine Yaptırım Çağrısı Sebebiyle Parlametodan Uzaklaştırma

Yeni Zelanda'daki muhalefet bloğunda yer alan Yeşil Parti Eş Başkanı Chloe Swarbrick, İsrail'e, Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısını yinelediği konuşmasının ardından parlamento oturumlarından bir süreliğine uzaklaştırıldı.

Radio New Zealand'ın haberine göre, hükümetin eylülde Filistin devletini tanıma tutumunu değerlendireceğine ilişkin açıklamasının ardından parlamentoda oturum düzenlendi.

Swarbrick, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de şu an ve on yıllardır yaşananların etnik temizlik ve soykırım olduğuna ilişkin birçok kanıt bulunduğunu vurgulayarak, "Bu hükümet, savunduğu iki devletli çözümdeki devletin sadece birini tanımaya niyetli." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın, bu zamana kadar "yalnızca Filistin devletini tanımaya yönelik bir süreç başlatma adımı atmasını" yetersiz bulan Swarbrick, insan haklarının "şartlı olmaması" gerektiğinin altını çizerek, "Başkası layık gördüğü için insan haklarına sahip olmayız." dedi.

Swarbrick, "Hükümete, Filistin'in yasa dışı işgali konulu yaptırım tasarımızı ele alması ve İsrail'e savaş suçları nedeniyle yaptırım uygulaması çağrımı yineliyorum. 68 hükümet milletvekilinden omurgalı 6 kişi bulabilirsek, tarihin doğru tarafında yer alabiliriz." diye konuştu.

Parlamento Başkanı Brownlee, Swarbrick'in özür dilemesini istedi

Parlamento Başkanı Gerry Brownlee, Swarbrick'in konuşmasına karşı çıkarak, "Bu ifadeleri kullanmak kesinlikle kabul edilemez. Geri alın ve özür dileyin." dedi.

Swarbrick'in bunu reddetmesinin ardından Brownlee, Yeşil Parti Eş Başkanı'nın haftanın geri kalanında parlamento oturumlarına katılmamasına karar verdi.

Brownlee, daha sonra yaptığı açıklamada da Swarbrick'in sözlerini geri alması ve özür dilemesi halinde yarın parlamentoya dönebileceğini, bunu yapmazsa kullandığı ifadelerin tolere edilmeyeceğini ifade etti.