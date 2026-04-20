Yeniden Refah Partili Bekin: ABD Büyükelçisi Derhal Dışişleri Bakanlığına Çağırılarak Nota Verilmeli ve 'Persona Non Grata' İlan Edilmelidir

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Barrack'ın üstüncül bir yaklaşımla bir büyükelçinin görev ve sorumluluk anlayışına sığmayan söylemlerle bizlere yön vermeye kalkışması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin suskunluğu tercih etmeleri için hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır." dedi. Bekin, Türkiye'ye karşı "müstemleke bir anlayış ortaya koyan" ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verilmesi ve istenmeyen kişi "persona non grata" ilan edilmesi' gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partili Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Tom Barrack'ın, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bekin, şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda söz alan ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 'Orta Doğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu. ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gidilen ülkeler ise başarısız oldu' değerlendirmesi tam manasıyla sorumluluk sınırlarını aşan talihsiz bir açıklama oldu. Tom Barrack, Aralık 2025'te 23. Doha Forumu'nda da benzer şekilde bölgede en iyi işleyen yönetim biçiminin monarşi olduğunun altını çizmişti."

Keza Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak için New York'ta bulunduğu esnada, Tom Barrack'ın New York'ta düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada 'Başkan Donald Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meşruiyet vereceğim' ifadesi de talihsiz bir açıklama olmasına rağmen ne yazık ki bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sessizliği yeğlediğini görmemiz mümkündür.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı bir başka açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında tırmanan gerilimin büyük ölçüde 'retorik' düzeyindeki polemik olduğunu vurgulaması da son derece manidar olduğunu görmek mümkündür.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın üstüncül bir yaklaşımla bir büyükelçinin görev ve sorumluluk anlayışına sığmayan söylemlerle bizlere yön vermeye kalkışması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin suskunluğu tercih etmeleri için hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır. Türkiye'ye karşı müstemleke bir ülke anlayışı ortaya koyan ABD, Türkiye Büyükelçisinin derhal Dışişleri Bakanlığına çağırılarak kendisine nota verilmesi ve istenmeyen kişi (persona non grata) olarak ilan edilmesi gerekmektedir."